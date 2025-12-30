freundlich-2°
Baltikum

Lettland stellt Zaun an der Grenze zu Russland fertig

Video: extern/lsm.lv

Lettland stellt 280 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Russland fertig

30.12.2025, 09:5730.12.2025, 10:02

Lettland hat seine Ostgrenze zu Russland dauerhaft mit einem Zaun befestigt. Nach Angaben der staatlichen Immobilienverwaltung wurden die letzten fertiggestellten Abschnitte offiziell übergeben. Ein veröffentlichtes Video zeigte einen mit Stacheldraht verstärkten Schutzzaun, neben dem Patrouillenwege auf dem Grenzstreifen verlaufen:

Video: extern/lsm.lv

Damit gebe es auf einer Länge von rund 280 Kilometern eine durchgehende Barriere, teilte die Behörde des baltischen EU- und Nato-Landes in Riga mit.

Grenzschutz an EU-Ostgrenze

Innenminister Rihards Kozlovskis sprach unter Verweis auch auf den bereits im Sommer 2024 fertiggestellten Zaun entlang der lettisch-belarussischen Grenze von einem «bedeutenden Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung Lettlands und unseres Landes». Bis Ende 2026 sollen weitere Grenzinfrastruktur sowie moderne Überwachungssysteme entlang der Grenze zu beiden Nachbarstaaten errichtet werden. «Unser oberstes Ziel ist es, den modernsten Grenzschutz an der Ostgrenze der EU zu schaffen», wurde Kozlovskis in der Mitteilung zitiert.

Schutz gegen mögliche Angriffe

Lettland hatte vor mehreren Jahren damit begonnen, seine Landgrenzen zu Russland und Belarus mit einem Zaun zu sichern. Ein Grund dafür ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der von der Regierung in Riga als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird. Deswegen will Lettland – wie Estland und Litauen – seine Grenzen zu Russland und Belarus auch mit Panzersperren und Betonblöcken gegen mögliche Angriffe schützen. (sda/dpa/hde)

Themen
22 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
Die Quittung
30.12.2025 10:16registriert Juli 2024
Resteuropa sollte sich ein Beispiel nehmen an den baltischen Staaten. Die wissen was kommt wenn in die Schurkenstaaten der Welt die Ukraine in die Knie zwingen! Als linker schmerzt es mich zu sagen, wir müssen alle aufrüsten in Europa, und zwar aus europäischer Produktion wo es nur geht! Die Welt ist so instabil wie noch nie in den letzten 50 Jahren, und alte Tatsachen zählen nichts mehr. Die Schweiz sollte auch begreifen wo Sie geografisch liegt, in dem Sinne: guter Rutsch!
333
