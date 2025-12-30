freundlich-2°
19 perfide Tricks, damit die watson-Mitarbeiter Kommentare freischalten

Mit diesen 19½ Tricks will uns CVD Dario zum Kommentare-Freischalten motivieren 😈

30.12.2025, 11:0430.12.2025, 11:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wenn der Artikel einer Redaktorin oder eines Redaktors publiziert und auf der watson-Seite platziert wird, fängt die grosse Arbeit möglicherweise erst an. Das Bewältigen der Kommentarflut nimmt manchmal viel Zeit und Nerven in Anspruch. Aber natürlich gehört das Freischalten bzw. Aussortieren von Kommentaren beinahe zur Lieblingsbeschäftigung eines jeden watson-Autors.

Sollte die Freischalterei einmal vergessen gehen – schliesslich muss irgendwann mit dem nächsten Projekt begonnen werden –, gibt es ein nettes Erinnerungs-Mail von einem unserer CVDs (CVD = Chef vom Dienst, sitzt am Newsdesk, koordiniert tagesaktuelle Geschichten und schwingt, wenn nötig, die Peitsche).

Zur Freude aller hat watson aber einen fähigen CVD, der die Belegschaft mit kecken Aufforderungs-Mails jeden Tag aufs Neue malträtiert erfreut: Dario Bulleri.

Und: Je lustiger die Aufforderungs-Mails, umso eher arbeitet die Redaktion Kommentare ab. Und darüber sind schliesslich alle glücklich:

Hier also: Darios wildeste (und perfideste) Tricks, um uns zum Kommentare-Abarbeiten zu zwingen.

Bild für zwischendurch, damit du wieder weisst, wie Dario während der Arbeit aussieht:

Einer der lustigsten und tüchtigsten Menschen im watson-Büro: Das ist Dario Bulleri.

Dario Bulleri
In gewissen Kreisen unter dem Namen «Bullerio» bekannt.bild: watson

... beziehungsweise, wenn er den Link zum Kommentarfreischalt-Tool vergessen hat:

Danke, Dario! Wir werden uns (auch) künftig wieder mehr Mühe beim Abarbeiten der Kommentare geben. Versprochen!

Und hier – Teil eins von Darios fiesen Freischalt-Mails:

