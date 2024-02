Polen: Bauern blockieren Autobahn nach Deutschland

In ganz Europa protestieren Bauern seit Wochen gegen die EU-Umweltauflagen und für den Schutz vor der Konkurrenz aus Drittstaaten. Am Montag beraten die Agrarministerinnen und -minister der EU in Brüssel über die Forderungen.

Durch die Blockade an der Grenze nahe Frankfurt an der Oder wurde die Autobahn – auf deutscher Seite A12, auf polnischer Seite A2 – lahmgelegt. Diese verbindet Berlin mit Warschau und wird normalerweise unter anderem von vielen Lkw genutzt.

Polnische Bauern haben am Sonntag mit der Blockade eines wichtigen Grenzübergangs nach Deutschland begonnen. Mit ihrer Aktion in Slubice wollten sie nach eigenen Angaben gegen EU-Umweltauflagen protestieren.

Netanjahu will Offensive in Rafah vom Kabinett billigen lassen ++ Demo für Geisel-Deal

Hackerangriff legt Webseite von Flughafen Kopenhagen lahm

Ein Hackangriff hat am Sonntag die Webseite des Flughafens in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen lahmgelegt. Das teilte der Flughafen auf seinem Facebook-Auftritt am Nachmittag mit. Fluggäste wurden aufgefordert, sich per Smartphone-App über ihre Reise zu informieren. Dem Flughafensprecher zufolge handle es sich um eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke, bei der Webseiten mit einer grossen Zahl von Anfragen überlastet werden, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau.