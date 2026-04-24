Spotify wurde am 23. April 2006 in Stockholm, Schweden gegründet. Online ging der Streamingdienst aber erst am 7. Oktober 2008. Bild: keystone

20 Jahre Spotify: diese Musik, Podcasts und Hörbücher wurden am meisten gestreamt

Am Donnerstag, 23. April, feierte Spotify sein 20-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum hat sich der schwedische Streamingdienst zum Anlass genommen um fünf Top-20-Listen für die meistgestreamten Künstler, Songs, Alben, Podcasts und Hörbücher aller Zeiten zu veröffentlichen.

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Zum 20-jährigen Bestehen zieht Spotify eine seltene Zwischenbilanz: Erstmals veröffentlicht der Streamingdienst Ranglisten der meistgestreamten Künstler, Songs, Alben, Podcasts und Hörbücher seiner Geschichte.

Während unter den Künstlern, Songs, Alben und Hörbüchern vor allem englischsprachige Inhalte dominieren, fällt auf, dass sich in den Top 20 der meistgehörten Podcasts ganze fünf deutsche Podcasts befinden.

Der Podcast «Gemisches Hack» der deutschen Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt befindet sich gar auf Rang 2 der Liste. Auf Rang 7 folgt der Podcast «Fest & Flauschig» mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auf Rang 17, 18 und 19 befinden sich dann noch die deutschen Podcasts «Mordlust», «Baywatch Berlin» und «Hobbylos».

Nachfolgend alle Top-20-Listen von Spotify:

Inhaltsverzeichnis Künstler Songs Alben Podcasts Hörbücher

Künstler

Die koreanische Boygroup BTS sowie J Balvin und Bad Bunny sind die einzigen drei Künstler der Top 20, die nicht nur englischsprachige Musik produzieren.

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD

Songs

Auch hier zeigt sich wieder die Dominanz der englischen Sprache im Musik-Business: Kein einziger Song der Top 20 ist nicht auf Englisch. Auch interessant: die beiden meistgestreamten Künstler, Taylor Swift und Bad Bunny, sind mit keinem Song in den Top 20 vertreten.

«Blinding Lights» von The Weeknd «Shape of You» von Ed Sheeran «Sweater Weather» von The Neighbourhood «Starboy» von The Weeknd, Daft Punk «As It Was» von Harry Styles «Someone You Loved» von Lewis Capaldi «Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse» von Post Malone, Swae Lee «One Dance» von Drake, Wizkid, Kyla «Perfect» von Ed Sheeran «STAY (with Justin Bieber)» von The Kid Laroi, Justin Bieber «Believer» von Imagine Dragons «I Wanna Be Yours» von Arctic Monkeys «Heat Waves» von Glass Animals «lovely (with Khalid)» von Billie Eilish, Khalid «Yellow» von Coldplay «The Night We Met» von Lord Huron «Closer» von The Chainsmokers, Halsey «BIRDS OF A FEATHER» von Billie Eilish «Riptide» von Vance Joy «Die With A Smile» von Lady Gaga, Bruno Mars

Alben

Bei den Alben zeigt sich hingegen die Dominanz von Taylor Swift und Bad Bunny, beide sind mit je zwei Alben in den Top 20 vertreten. Übertrumpfen kann das nur The Weeknd mit drei Alben in den Top 20.

«Un Verano Sin Ti» von Bad Bunny «Starboy» von The Weeknd «÷ (Deluxe)» von Ed Sheeran «SOUR» von Olivia Rodrigo «After Hours» von The Weeknd «SOS» von SZA «Hollywood's Bleeding» von Post Malone «Lover» von Taylor Swift «AM» von Arctic Monkeys «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» von Billie Eilish «Future Nostalgia» von Dua Lipa «beerbongs & bentleys» von Post Malone «?» von XXXTENTACION «MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)» von KAROL G «YHLQMDLG» von Bad Bunny «Doo-Wops & Hooligans» von Bruno Mars «Views» von Drake «Midnights» von Taylor Swift «Scorpion» von Drake «Beauty Behind The Madness» von The Weeknd

Podcasts

Nicht wirklich überraschend wird das Podcast-Ranking von Joe Rogan angeführt. Der US-Amerikaner hat immer wieder sehr bekannte Gäste in seinen Podcasts, so unter anderem Elon Musk, Edward Snowden, Mike Tyson, Donald Trump und Bernie Sanders.

«The Joe Rogan Experience» mit Joe Rogan «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt «Crime Junkie» mit Ashley Flowers und Brit Prawat «Armchair Expert» mit Dax Shepard «Last Podcast On The Left» mit Ben Kissel, Marcus Parks und Henry Zebrowski «The Daily» mit Michael Barbaro «Fest & Flauschig» mit Jan Böhmermann und Olli Schulz «Morbid» mit Alaina Urquhart und Ash Kelley «My Favorite Murder» mit Karen Kilgariff und Georgia Hardstark «Relatos de la Noche» mit Uziel Hernández «Call Her Daddy» mit Alex Cooper «Não Inviabilize» mit Deia Freitas «Pardon My Take» mit Dan Katz und PFT Commenter «Distractible» mit Mark Fischbach, Wade Barnes und Bob Muyskens «La Cotorrisa» mit Ricardo Pérez und Slobotzky «Dateline NBC» mit Keith Morrison «Mordlust» mit Paulina Krasa und Laura Wohlers «Baywatch Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt «Hobbylos» mit Rezo und Julien Bam «Killer Stories» mit Harvey Guillén

Hörbücher

Bei den Top 20 der Hörbücher dominiert die US-amerikanische Autorin mit ihrer Fantasy-Romance-Buchreihe «A Court of Thorns and Roses», vier der fünf Bücher sind in den Top 20. Auch der erste Band der «Game of Thrones»-Reihe sowie der erste Band der «Herr der Ringe»-Trilogie sind vertreten.

«A Court of Thorns and Roses» von Sarah J. Maas «The Fellowship of the Ring» von J. R. R. Tolkien «Fourth Wing» von Rebecca Yarros «I'm Glad My Mom Died» von Jennette McCurdy «A Court of Mist and Fury» von Sarah J. Maas «Lights Out» von Ted Koppel «A Court of Wings and Ruin» von Sarah J. Maas «The 48 Laws of Power» von Robert Greene «The Housemaid» von Freida McFadden «Iron Flame» von Rebecca Yarros «The Woman in Me» von Britney Spears «A Game of Thrones» von George R. R. Martin «Icebreaker» von Hannah Grace «It Ends with Us» von Colleen Hoover «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» von Taylor Jenkins Reid «A Court of Silver Flames» von Sarah J. Maas «The Subtle Art of Not Giving a F*ck» von Mark Manson «The Boyfriend» von Freida McFadden «Sapiens» von Yuval Noah Harari «Funny Story» von Emily Henry

(ear)