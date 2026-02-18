Taylor Swift erzielte 2025 die höchsten Verkaufszahlen von allen. Bild: keystone

Taylor Swift zum sechsten Mal weltweit an Spitze der Verkaufscharts

Der amerikanische Megastar Taylor Swift führte 2025 zum vierten Mal in Folge und zum sechsten Mal in ihrer Karriere die weltweiten Verkaufszahlen an, wie die International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) am Mittwoch bekannt gab.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird an den Künstler verliehen, der im Laufe des Jahres die höchsten Verkaufszahlen bei Alben und Singles erzielt hat – unabhängig davon, ob es sich um digitale, physische oder Streaming-Verkäufe handelt. Das Gesamtverkaufsvolumen der einzelnen Künstler wird jedoch nicht bekannt gegeben.

Die 36-jährige Interpretin von „Shake it Off” liegt vor der K-Pop-Band Stray Kids, die ihr bisher bestes Ergebnis erzielt und zum dritten Mal in Folge unter den Top 5 weltweit ist. Dahinter folgt der kanadische Rap-Superstar Drake.

Taylor Swift erhält diese Auszeichnung nach der Veröffentlichung ihres zwölften Albums „The Life Of A Showgirl” im Oktober, das die beste Startwoche des Jahres und die beste Startwoche ihrer gesamten Karriere verzeichnete.

Bad Bunny auf Platz fünf

Die Liebesgeschichte zwischen Taylor Swift und dem amerikanischen Footballspieler Travis Kelce, mit dem sie sich diesen Sommer offiziell verlobt hat, spielt dabei eine grosse Rolle. Im Jahr 2025 erscheint auch ihre sechsteilige Dokumentation „The End of an Era”, die einen Blick hinter die Kulissen ihrer gigantischen Welttournee gewährt.

Die Tatsache, dass die US-amerikanische Sängerin zum sechsten Mal in ihrer Karriere die Verkaufscharts anführt, ist „ein historischer Erfolg”, betonte Victoria Oakley, die Geschäftsführerin des Verbandes, in der Pressemitteilung.

Der derzeitige Star-Sänger, der Puertoricaner Bad Bunny, der in der Halbzeitpause des Super Bowl auftrat und kürzlich bei den Grammy Awards triumphierte, liegt auf Platz fünf und damit vor dem amerikanischen Rapper Kendrick Lamar. (sda/afp)