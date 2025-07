ESA: Interstellares Objekt fliegt womöglich durch Sonnensystem

Laut Norris gehen Modelle von bis zu 10'000 interstellaren Objekten aus, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Sonnensystem befinden. Diese Objekte lieferten einen seltenen Einblick in die Lebensbedingungen ausserhalb des Sonnensystems. Würden auf ihnen etwa Aminosäuren entdeckt werden, wäre dies ein Hinweis auf die Möglichkeit von Leben. (sda/afp)

Eine Untersuchung des Objekts wird vermutlich nicht möglich sein. Es bewege sich «erheblich schneller» als die beiden anderen zuvor entdeckten interstellaren Objekte, erklärte der Astronom der britischen University of Central Lancashire, Mark Norris, der AFP.

Ein möglicherweise interstellares Objekt fliegt nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur ESA derzeit durch das Sonnensystem. Das Objekt, das aktuell den Namen A11pl3Z trägt, stelle keine Gefahr für die Erde dar und werde «tief durch das Sonnensystem fliegen und dabei knapp in die Umlaufbahn des Mars eindringen», sagte am Mittwoch der Leiter der planetaren Verteidigungsabteilung der ESA, Richard Moissl, der Nachrichtenagentur AFP.

