Nasa ernennt neuen Chef für Ufo-Forschung

Das Pentagon hatte in den vergangenen Jahren Berichte vorgelegt, nach denen es für Dutzende Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten bislang keine Erklärungen gebe - aber auch keine Hinweise auf geheime Technik anderer Länder oder ausserirdisches Leben. Auch das Pentagon hatte unzureichende Daten bemängelt. Erstmals seit Jahrzehnten hatte es dazu auch Anhörungen im Kongress gegeben. (sda/dpa)

Das Hauptergebnis des Berichts sei, dass es noch viel mehr zu lernen gebe, sagte Nelson. Die Expertengruppe habe keine Hinweise darauf gefunden, dass die untersuchten UAP «ausserirdische Ursprünge» hätten. «Aber wir wissen nicht, was diese UAP sind», sagte Nelson weiter. «Es gibt eine globale Faszination mit UAPs und diese Faszination liegt grösstenteils an ihrer unbekannten Beschaffenheit. Wir wollen die Konversation rund um UAPs von Sensationsgier zu Wissenschaft verlagern.»

Das sei auf Empfehlung einer speziellen Nasa-Expertengruppe geschehen, sagte Nasa-Chef Bill Nelson am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington, bei der auch ein Bericht dieser Gruppe vorgelegt wurde.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Milchzähne am Anus, Krokodilkot und Niesen: So verhütete man früher

Vergiss Sex und Drogen! Jetzt fällt der nächste Touristentyp über Amsterdam her

Kind stirbt bei russischem Angriff in Cherson +++ Nordkorea: Putin nimmt Kims Einladung an

Die «Hure der Sendung»: So wurde mit der 14 Jahre alten Mila Kunis umgegangen

«Spiritueller Missbrauch» – eine Überlebende erzählt, wie sich ein Priester an ihr verging

Apple lanciert Titan-iPhone und bringt Satelliten-Notruf in die Schweiz

Ärger in Rumänien wegen Drohnen-Fund, russische Kriegsschiffe beschädigt – das Nachtupdate

Nach einem weiteren Fund von Drohnen-Teilen im rumänischen Donaudelta hat das Aussenministerium in Bukarest Russland die Verletzung des Luftraums des Nato-Landes vorgeworfen. Als Zeichen des Protests wurde der russische Botschafter einbestellt. Derweil erwartet UN-Generalsekretär António Guterres für die bevorstehende Generaldebatte der UN-Vollversammlung den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut anderthalb Jahren. Das ukrainische Militär berichtet von verstärktem russischem Beschuss seiner Stellungen im Osten des Landes.