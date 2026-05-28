Ferienreisende haben Freude: Griechenland trotzt der Hitze

Mehr «International»

Während eine Hitzewelle durch grosse Teile Mittel- und Westeuropas zieht, zeigt sich Griechenland von seiner freundlichsten Sommerseite: Warme, aber angenehme Temperaturen zwischen 18 und 32 Grad Celsius sowie frische Meeresbrisen prägen die kommenden Tage.

In Griechenland sind die Temperaturen trotz Hitzewelle in Europa angenehm. Bild: www.imago-images.de

Auf zahlreichen Inseln sollen die Thermometer die 30-Grad-Marke nicht überschreiten, wie das Wetteramt mitteilte.

Moderate Wärme und Meeresbrisen statt Hitzewelle

«Ich bin glücklich, heute nicht in meinem Land zu sein», sagte eine britische Touristin lachend im griechischen Fernsehen – und sprach damit wohl vielen Urlaubern aus der Seele. In Grossbritannien waren in dieser Woche mit bis zu 35 Grad deutlich höhere Temperaturen als in Griechenland gemessen worden.

Auf den bekannten Ferieninseln Mykonos und Santorini werden in den kommenden Tagen Höchstwerte von bis zu 29 Grad erwartet. In den Nächten kühlt es angenehm auf rund 18 Grad ab, was für erholsamen Schlaf sorgt, wie Meteorologen im griechischen Rundfunk berichteten.

Auch in Athen, wo im Sommer sonst häufig Hitzewellen auftreten, bleiben die Temperaturen tagsüber bei moderaten rund 30 Grad. (dab/sda/dpa)