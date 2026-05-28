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Jill Biden dachte, Joe Biden habe bei TV-Debatte mit Trump Schlaganfall

Ehefrau Jill zu Bidens TV-Duell mit Trump: «Dachte, oh Gott, er hat einen Schlaganfall»

28.05.2026, 06:4928.05.2026, 06:49

Die frühere First Lady der USA, Jill Biden, hat sich 2024 während des TV-Duells zwischen Joe Biden und dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump um die Gesundheit ihres Mannes gesorgt. «Ich dachte, oh mein Gott, er hat einen Schlaganfall, und das hat mir eine Heidenangst eingejagt», sagte sie in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt der Sendung «Sunday Morning» von CBS News.

FILE - First lady Jill Biden speaks during an event at the White House in Washington, Jan. 16, 2025. (AP Photo/Alex Brandon, File) Jill Biden
Jill Biden, die ehemalige First Lady der USA.Bild: keystone

Sie wisse nicht, was an dem Tag los gewesen sei, sagte Biden über ihren damals 81-jährigen Mann. «Ich hatte Angst, denn ich hatte Joe noch nie zuvor und auch seitdem nie wieder so gesehen», sagte die frühere First Lady.

Der Demokrat Joe Biden war wegen seines misslungenen Auftritts bei einem TV-Duell mit Trump im Sommer 2024 heftig in die Kritik geraten. Auch Parteifreunde fingen plötzlich an, mehr oder weniger offen infrage zu stellen, ob Biden physisch und mental noch fit genug sei für eine weitere Amtszeit.

Knapp einen Monat nach dem TV-Duell verkündete er schliesslich seinen Rückzug. Daraufhin ging Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten in das Rennen gegen Trump – und verlor bei der Wahl im November. (sda/dpa)

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