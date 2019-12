International

Das englische Königshaus und die Queen sucht Social Media-Experte



Bild: AP

Du kannst Social Media? Dann hätte die Queen vielleicht einen Job für dich

«Deine Inhalte werden von Millionen von Menschen angeschaut werden.» Mit diesem Satz beginnt die Stellenanzeige «Head of Digital Engagement» auf LinkedIn. Ausgeschrieben ist sie von niemand geringerem als dem britischen Königshaus. ​

Die Queen herself sucht nämlich eine Person, die sie bei ihrem Auftritt in den sozialen Medien unterstützt. «Es geht darum, nie stillzustehen und neue Wege zu finden, die Präsenz der Königin in der Öffentlichkeit zu erhalten», heisst es in der Anzeige.

Im Job begleitet man die Queen auf Staatsbesuchen und ihren sonstigen königlichen Verpflichtungen und postet dabei munter Inhalte auf den sozialen Kanälen.

Die Queen erwartet dabei natürlich höchste Diskretion – dafür gibt's 33 Tage Urlaub, gratis Zmittag und Zugang zu Aus- und Weiterbildungen. Ob die Elizabeth II. selbst die Vorstellungsgespräche führt, ist jedoch zu bezweifeln. (ohe)

