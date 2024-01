König Charles und Prinzessin Kate haben beide das Spital verlassen

Die britische Prinzessin Kate (42) ist nach einem längeren Klinikaufenthalt wieder daheim. «Die Prinzessin von Wales ist wieder zu Hause in Windsor, um sich dort weiter von ihrer Operation zu erholen», teilte der Kensington-Palast am Montagmittag auf der Plattform X mit.

Kate Middleton. Bild: keystone

«Sie macht gute Fortschritte», hiess es weiter. Gemeinsam mit ihrem Mann, Thronfolger Prinz William (41), wolle sie sich beim Klinikteam bedanken. Die Familie sei auch dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus der ganzen Welt bekommen habe.

Kate war vor rund zwei Wochen im Bauchraum operiert worden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, es soll sich nicht um eine Krebserkrankung handeln.

Charles wenig später auch auf dem Weg nach Hause

Am Nachmittag konnte schliesslich auch König Charles III. das Spital nach mehrtägiger Behandlung wegen einer vergrösserten Prostata verlassen. Das britische Staatsoberhaupt sei am Montag nach einem geplanten Eingriff entlassen worden, teilte der Buckingham-Palast mit.

König Charles an der Seite seiner Camilla. Bild: keystone

Er habe einige öffentliche Termine verschoben, um sich privat zu erholen. Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass seine Ehefrau Königin Camilla erneut an der Londoner Privatklinik eingetroffen sei.

«Seine Majestät möchte dem medizinischen Team und allen, die seinen Krankenhausbesuch unterstützt haben, danken und ist dankbar für all die freundlichen Nachrichten, die er in den letzten Tagen erhalten hat», hiess es in der Mitteilung weiter. Der König hatte sich am Freitag in der London Clinic einem Eingriff wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung unterzogen. (dab/saw/sda/dpa)