Charles macht Harry Friedensangebot – der reagiert eindeutig

Dass die Situation zwischen König Charles III. und Prinz Harry alles andere als leicht ist, ist wenig überraschend. Seit seinem Abschied aus Grossbritannien hat Harry immer wieder in Interviews gegen die Königsfamilie geschossen und dabei besonders gegen seinen Vater und seinen älteren Bruder Prinz William ausgeteilt.

Seitdem haben die beiden sich nur sporadisch gesehen. Zuletzt gab es Berichte, dass Harry Charles' Einladung, den Todestag von Queen Elizabeth II. gemeinsam mit ihm und Camilla zu verbringen, ausgeschlagen haben soll. Vor Charles' 75. Geburtstag stellt sich nun natürlich die Frage, ob Harry zu den Feierlichkeiten nach London reisen wird. Und darauf gibt es nun wohl eine überraschend konkrete Antwort.

Royals: Geburtstagseinladung von König Charles

Am 14. November wird König Charles 75. Jahre alt. Ein bedeutender Geburtstag für den Monarchen, den er offenbar vor allem im Kreise der Familie feiern will. Wie britische Medien berichten, möchte Charles den Tag mit Familie und Freunden verbringen. Dazu gehört eigentlich auch sein jüngster Sohn. Und tatsächlich soll Charles Harry zu seiner Geburtstagsfeier im Clarence House in London eingeladen haben.

Das schreibt die «Sun» und beruft sich auf die «Sunday Times». Demnach sei die Einladung vor allem als Friedensangebot an Harry gedacht gewesen, ein Zeichen dafür, dass Charles den Herzog von Sussex immer noch in der Familie willkommen heisst. Doch nun soll Harry das Angebot offenbar abgelehnt haben. Quellen der «Sunday Times» zufolge plant Harry nicht, zum Geburtstag seines Vaters anzureisen.

Für Charles wohl ein herber Rückschlag. «Nach einem erfolgreichen Arbeitstag, wenn er da an seine Familie denkt, wird ein Problem, das noch nicht gelöst ist, ihm immer einen Stich ins Herz versetzen», sagt ein Vertrauter des Königs. Er gibt auch zu bedenken:

«Es gibt Themen, die noch nicht gelöst sind und bei denen es auch nicht schnell eine Annäherung geben wird.»

Ist eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn mit Harrys Entscheidung, die Einladung von Charles auszuschlagen, etwa in weite Ferne gerückt?

Klares Signal von Harry?

Das ist aktuell natürlich nur Spekulation. Doch falls Harry wirklich nicht zu Charles' Geburtstag kommen sollte, verschärft sich der Eindruck, dass zwischen den beiden weiterhin Eiszeit herrscht.

Die Quelle vermutet, dass die Royals immer noch schlecht auf Harry zu sprechen sind, weil der in seinem Buch und in den dazugehörigen Interviews pikante Details aus dem Familienleben enthüllt hatte.

Doch trotz des neuen angeblichen Affronts von Harry gegen Charles ist der Insider überzeugt: «Aber das ändert nichts an König Charles‘ Liebe zu seinem Sohn. Er würde seinen Sohn nie nicht zu einer Familienfeier einladen, so ist er nicht.» Wenn Harry also tatsächlich nicht zum Geburtstag seines Vaters nach London reist, würde vor allem er damit wohl ein klares Zeichen setzen.