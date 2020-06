International

Russland

Russland: Putin schliesst erneute Kandidatur nicht aus



Tritt Putin in vier Jahren nochmals an? – «Schauen wir mal»

Bild: keystone

Der russische Präsident Wladimir Putin hält sich eine erneute Kandidatur bei der Wahl in vier Jahren offen, sollte die grösste Verfassungsänderung der russischen Geschichte bei einem Referendum bestätigt werden.

«Ich habe für mich noch nichts entschieden», sagte der 67-jährige Kremlchef in einem Film des Staatsfernsehens Rossija 1, der am Sonntag ausgestrahlt werden sollte. «Ich schliesse die Möglichkeit nicht aus zu kandidieren, wenn es die Verfassung möglich macht. Schauen wir mal.» Russland stimmt am 1. Juli über die Reform ab.

Mit der Änderung des Grundgesetzes hat Putin vor allem die Möglichkeit, noch 16 Jahre bis 2036 an der Macht zu bleiben. Zwar begrenzt die Verfassung die Amtszeiten des Präsidenten künftig auf zwei. Allerdings gibt es für Putin einen Sonderpassus, nach dem seine bisherigen vier Amtszeiten seit 2000 nicht zählen. Die Opposition wirft dem Präsidenten einen «Verfassungsumsturz» vor.

Der Kremlchef verteidigte zugleich das Referendum zum jetzigen Zeitpunkt: «Wenn das nicht stattfindet, dann wird bereits in etwa zwei Jahren (...) anstelle der normalen Arbeit auf vielen Regierungsebenen die Suche nach möglichen Nachfolgern beginnen.» Und er ergänzte: «Wir müssen arbeiten, keine Nachfolger suchen.»

Putin wurde vor mehr als 20 Jahren das erste Mal Präsident. Er führt die Rohstoffmacht seit 1999 – zunächst als Regierungschef und dann als Präsident mit einer Unterbrechung im Amt des Ministerpräsidenten von 2008 bis 2012. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

So tickt Putin – privat wie politisch Putin kann auch Piano spielen. Also er versucht es zumindest Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter