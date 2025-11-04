Nebel
Deutscher Pianist Justus Frantz erhält Freundschaftsorden von Putin

Russian President Vladimir Putin, left, awards German pianist Justus Frantz with the Order of Friendship at a ceremony for presenting the Russian Federation National Awards during the celebrations for ...
Der russische Präsident Wladimir Putin (links) verleiht dem deutschen Pianisten Justus Frantz den Orden der Freundschaft im Kreml in Moskau, am Dienstag, 4. November 2025. Bild: keystone

04.11.2025, 22:2004.11.2025, 22:20

Der bekannte deutsche Pianist und Dirigent Justus Frantz ist im Moskauer Kreml vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet worden. «Justus Frantz leistet seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland», sagte der Kremlchef bei seiner Rede zur Ordensverleihung anlässlich des russischen Tags der nationalen Einheit.

Frantz war trotz erschwerender westlicher Sanktionen persönlich zur Ordensverleihung nach Russland gereist. «Das ist für mich eine grosse Ehre, dass ich heute hier sein kann und ich so einen wichtigen Orden habe. Das ganze Leben wollte ich russische Musik spielen und für Ihre Kultur arbeiten», sagte der Musiker Putin auf Russisch. Besonders hob er dabei die Symphonien der Komponisten Pjotr Tschaikowski und Sergei Rachmaninow hervor.

Der 81-Jährige gilt als einer der prägenden Köpfe der deutschen Klassikszene. Er wurde bereits früher für seine Verteidigung der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014 und Auftritte in Russland in den vergangenen Jahren kritisiert. Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine und ist dafür mit harten westlichen Sanktionen belegt worden. (sda/dpa)

