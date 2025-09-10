wechselnd bewölkt13°
Russland

Russische Drohnen über Polen: Luftwaffe schiesst mehrere Exemplare ab

Polen schiesst mehrere russische Drohnen ab – Flughäfen im Land geschlossen

Während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren. Mehrere Flughäfen in Polen wurden geschlossen.
10.09.2025, 05:4710.09.2025, 06:21
Dies teilte das Oberkommando der Streitkräfte auf X mit. «Die Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte ist noch im Gange», hiess es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen. Vier Flughäfen des Landes wurden vorübergehend geschlossen, wie mehrere Medien berichteten.

epa12359367 An unmanned aerial vehicle (UAV) flies above the Ukrainian capital during Russian strikes in central Kyiv, Ukraine, 07 September 2025, amid the Russian invasion. At least two people were k ...
Eine russische Shahed-Drohne über der Ukraine (Archivbild)Bild: keystone

Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. Er sei in ständigem Kontakt mit der Armeeführung, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten.

Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz teilte mit, die Führung der Nato sei informiert. Die Heimatschutz-Einheiten der Armee seien angewiesen, am Boden nach Trümmern der abgeschossenen Drohnen zu suchen. Er appellierte an die Bürger, sich diesen Trümmern nicht zu nähern und im Falle eines Fundes die Polizei zu informieren.

Bericht: Vier Flughäfen in Polen geschlossen

Wie mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA berichteten, schlossen die polnischen Behörden vier Flughäfen, darunter den internationalen Flughafen Warschau. In einer Mitteilung für Piloten heisse es, der Flughafen Warschau-Chopin sei «aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit» nicht verfügbar.

Der Flughafen Warschau-Chopin teilte mit, wegen Aktivitäten der Armee sei ein Teil des Luftraums über Polen geschlossen. Es würden zurzeit keine Starts und Landungen ausgeführt.

Betroffen waren demnach zudem unter anderem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden.

Härteres Vorgehen gegen Luftraumverletzungen angekündigt

In den vergangenen Wochen waren mehrfach Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Der Verteidigungsminister hatte bereits am Dienstag gesagt, die Drohnen könnten zukünftig abgeschossen werden, wenn dies vertretbar sei. Die Entscheidung darüber müsse die Armee im Einzelfall treffen.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land hat auch eine zentrale Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Polen fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf. (sda/dpa/con)

avatar
MaribelH
10.09.2025 06:08registriert September 2023
Endlich ein Land, das sich diese Provokationen nicht mehr gefallen lässt! Es wäre wünschenswert, wenn alle Länder konsequent und vereint durchgreifen würden.
avatar
Pat Andrea
10.09.2025 06:00registriert Juli 2024
Richtig so!
avatar
Big Ghän
10.09.2025 06:06registriert Januar 2024
Rote Linie Putin! Marschbefehl, wir haben Feindkontakt.
