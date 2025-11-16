Nebel
DE | FR
burger
International
Russland

Noworossijsk: Ukraine mit schwerem Schlag gegen Putins Ölhandel

Angriff auf Noworossijsk: Ukraine mit schwerem Schlag gegen Putins Ölhandel

Ukrainische Drohnen haben an einem russischen Hafen erheblichen Schaden angerichtet. Das hatte sogar Auswirkungen auf den Welthandel.
16.11.2025, 07:2916.11.2025, 07:29
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nach einem Angriff ukrainischer Drohnen und Raketen auf den Hafen der am Schwarzen Meer gelegenen russischen Stadt Noworossijsk in der Region Krasnodar sind am Freitag die Ölauslieferungen vorübergehend unterbrochen worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werden dort etwa 2,2 Millionen Barrel pro Tag exportiert – etwa zwei Prozent der weltweiten Ölversorgung.

FILE - An oil tanker is moored at the Sheskharis oil and petroleum complex on the Black Sea port of Novorossiysk, Russia, Oct. 11, 2022. (AP Photo, File) Russia Economy Explainer
Ein Öltanker in Noworossijsk im Jahr 2022.Bild: keystone

Insidern zufolge traf der ukrainische Angriff zwei Öltanker-Anlegeplätze am Hafenterminal Sheskharis. Die Schäden entstanden an den Anlegeplätzen Berth 1 und Berth 1A, die Tanker mit einer Tonnage von 40'000 Tonnen sowie 140'000 Tonnen abfertigen.

Die ukrainische Attacke war eine der schwersten auf die russische Ölinfrastruktur. Seit August greift Kiew vermehrt russische Ölhäfen und Raffinerien an, zuletzt in der Nacht auf Samstag in der russischen Stadt Rjasan.

Die ukrainische Armee gab bekannt, dass ihre Truppen ausserdem eine Ölraffinerie in der russischen Region Saratow und ein Kraftstofflager in der nahe gelegenen Stadt Engels angegriffen habe. Mit den Attacken will die Ukraine zum einen die Versorgung mit Öl und Treibstoff in Russland verringern, zum anderen aber auch Russland finanziell treffen. Denn Moskau braucht die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas.

Händler befürchten Lieferprobleme

Der Angriff hatte bereits Auswirkungen auf den Welthandel: Der Ölpreis stieg kurzfristig um zwei Prozent, weil Händler sich Sorgen machen, ob Russland noch ausreichend Rohöl liefern kann, berichtet Reuters. Die russische Firma Transneft, die das Monopol für Pipelines in Russland hat, musste wegen der ukrainischen Schläge ihren Nachschub für den Hafen von Noworossijsk kurzzeitig einstellen, wie Reuters berichtet.

Das Kaspische Pipeline-Konsortium, das Öl aus Kasachstan über den benachbarten Terminal Yuzhnaya Ozereevka exportiert, hatte ebenfalls die Ölladungen für einige Stunden ausgesetzt und sie dann wieder aufgenommen, als die Luftalarmstufe aufgehoben wurde, wie aus informierten Kreisen verlautete.

Nach russischen Angaben wurden bei dem Angriff auch ein Schiff, das sich im Dock befand, und ein Öldepot in Noworossijsk beschädigt. Das britische Unternehmen für maritime Sicherheit Ambrey gab gegenüber Reuters an, dass im Hafen von Noworossijsk ausserdem ein Kran sowie mehrere Container beschädigt wurden. Verletzte gab es nicht.

Laut Recherchen von Reuters beliefen sich die russischen Rohöllieferungen über das Terminal Sheskharis in Noworossijsk im Oktober auf insgesamt 3,22 Millionen Tonnen oder 761'000 Barrel pro Tag. In den ersten zehn Monaten des Jahres lag diese Zahl bei 24,716 Millionen Tonnen. Insider teilten Reuters mit, dass im Oktober insgesamt 1,794 Millionen Tonnen Ölprodukte über Noworossijsk exportiert wurden und sich die Ölproduktexporte für Januar bis Oktober auf insgesamt 16,783 Millionen Tonnen beliefen.

Verwendete Quellen:

  • reuters.com: "Ukrainian drones damage ship, dwellings, oil depot in Russia’s Novorossiysk" (englisch)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
2
Zoll-Deal mit den USA: Die Schweizer Wirtschaft ist stärker als Trump
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
5
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Traumfinal Alcaraz – Sinner +++ Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
«Falscher Weg»: Kritik am Abschuss zweier Wolfsrudel in Graubünden
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
SBB-CEO Vincent Ducrot war nach dem Auftrag an Siemens wegen Morddrohungen auf Personenschutz angewiesen und die sozialdemokratischen Bundesräte bezahlen am meisten Parteibeiträge: Das findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Bund plant laut «NZZ am Sonntag» den Kauf zusätzlicher amerikanischer Rüstungsgüter. Die bürgerliche Mehrheit wolle den Kauf von Rüstungsgütern als Verhandlungsmasse für die Gespräche um ein verbindliches Zoll-Abkommen einbringen. «Wir müssen ohnehin sehr viel Geld für Waffenkäufe ausgeben» sagte ein hoher Beamter zu der Zeitung. Insidern zufolge stünden zusätzliche Patriot-Systeme oder Lenkwaffen im Vordergrund, und FDP-Ständerat Josef Dittli sagte dazu: «Zusätzliche Patriot-Systeme zu kaufen, wäre goldrichtig.» Derzeit vermöge die Flugabwehr lediglich einen Bruchteil des Landes zu schützen. Auf der linken Seite sei die Empörung gross, und Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone warnte, weitere Käufe würden «die schon bestehende technologische Abhängigkeit» der Schweizer Armee von den USA verstärken. Sie sagte zudem im Hinblick auf die Debatte um den F-35-Kampfjet, Trump sei «kein zuverlässiger Handelspartner» und «die Rechnung wird sehr teuer sein».
Zur Story