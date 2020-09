Giftspuren an Wasserflasche: Nawalny wurde offenbar bereits im Hotelzimmer vergiftet

International

Wasserflasche: Nawalny wurde offenbar bereits im Hotelzimmer vergiftet



Putin-Kritiker Alexei Nawalny ist auf dem Weg zur Besserung. Er liegt immer noch im Berliner Charité-Spital, kann aber wieder alleine atmen und ist bei Bewusstsein.

Und während er sich erholt, arbeitet sein Team weiter an der Aufklärung des Falles. Und da gibt es Neuigkeiten: Laut dem Team wurden an einer Wasserflasche in Nawalnys Hotelzimmer in der Stadt Tomsk Giftrückstände gefunden. Dies teilen sie auf Instagram mit. Das Gift soll ihm demnach in einer Flasche mit Mineralwasser verabreicht worden sein.

Nawalnys Team betonte, dass nun erwiesen sei, dass Nawalny bereits auf russischem Gebiet vergiftet wurde. Moskau hatte zuletzt angesichts der Vorwürfe des Mordschlags aus Deutschland behauptet, Nawalny sei womöglich erst nach seiner Abreise vergiftet worden. Der Kreml betonte mehrfach, dass russische Ärzte keine Vergiftungssymptome hätten feststellen können.

Nawalny war am 20. August von einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Die Maschine musste in Omsk zwischenlanden. Nawalny wurde dort im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt und beatmet. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er an der Charité in Berlin behandelt wird

Deutsche Forscher waren zum Schluss gekommen, dass Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Internationale Untersuchungen waren zum selben Schluss gekommen. Russland bestreitet dies weiterhin. (aeg)

