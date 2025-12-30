wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
International
Russland

Vor Deutschland: «Zombie-Tanker» aus Putins Schattenflotte entdeckt

Vor Deutschland: «Zombie-Tanker» aus Putins Schattenflotte entdeckt

Russland täuscht alte Schiffe als Neubauten vor. Nun wurde ein solcher «Zombie-Tanker» vor der deutschen Küste entdeckt.
30.12.2025, 07:1130.12.2025, 07:11
Ein Artikel von
t-online

Vor der deutschen Ostseeinsel Fehmarn wurde offenbar erstmals ein sogenannter «Zombie-Tanker» aus der russischen Schattenflotte gesichtet. Laut den «Kieler Nachrichten» fuhr die «Tavian» dort bereits Mitte Dezember vorbei. Dabei soll das Schiff von zwei russischen Zerstörern begleitet worden sein und 100'000 Tonnen Rohöl aus dem russischen Küstenort Primorsk an Bord gehabt haben.

The tanker Boracay that allegedly belongs to Russia&#039;s so-called shadow fleet, is seen Thursday, Oct. 2, 2025, off Saint-Nazaire, France&#039;s Atlantic coast. (AP Photo/Mathieu Pattier) France Sh ...
Dieses Luftbild zeigt einen Tanker der sogenannten «Schattenflotte» Russlands: Nun wurde ein «Zombie-Tanker» vor Fehmarn gesichtet.Bild: keystone

Als «Zombie-Tanker» werden alte Schiffe bezeichnet, die illegal mit einer neuen IMO-Registriernummer versehen werden und in der Folge als Neubau gelten. So gilt auch die «Tavian» offiziell als neues Schiff aus chinesischer Produktion.

Laut der Marine-Zeitschrift «Lloyd’s List» soll der Tanker allerdings schon 27 Jahre alt und 1998 als «Nordmark» vom Stapel gelaufen sein. Das sollen Fotovergleiche von Rumpf und Aufbau zeigen. Dabei soll es sich bei der «Tavian» bereits um den 13. Namen desselben Schiffes handeln. Erst im September verschwand das Schiff unter dem Namen «Tia» am Persischen Golf.

Eigentlich wird die Nummer für jedes Schiff nur einmal vergeben und bleibt bis zur Verschrottung erhalten. Allerdings sollen laut «Lloyd’s List» bereits rund ein Dutzend alter Schiffe der russischen Schattenflotte mit neuen Nummern versehen worden sein. Dabei dürften diese aufgrund des alten Baujahrs teilweise die aktuellen Umweltauflagen kaum erfüllen.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mindestens 13 Tote bei Zugunglück in Mexiko
Bei einem Zugunglück im Süden von Mexiko sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Fast 100 weitere wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Oaxaca verletzt, wie die Marine des lateinamerikanischen Landes mitteilte.
Demnach wurden 36 der Verletzten von ihnen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Zug war auf der Strecke zwischen Salina Cruz und Coatzacoalcos auf der Landenge Isthmus von Tehuantepec entgleist. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren nach Angaben der Marine rund 250 Menschen an Bord. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.
Zur Story