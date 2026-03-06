Österreichs U17-Nati während einer Trinkpause. Bild: www.imago-images.de

Nie hat uns ein FIFA-Entscheid weniger überrascht als dieser vor der WM

An der Fussball-WM wird es erstmals Werbepausen während der Spiele geben. Die FIFA hat Fernsehsender darüber informiert, dass sie dies während der Trinkpausen erlaubt.

Ralf Meile

Man musste wirklich kein Prophet sein. Als die FIFA vor wenigen Monaten ankündigte, dass jedes WM-Spiel in jeder Halbzeit eine Trinkpause erhalte, wusste man schon: Das Argument, dass dies wegen der Gesundheit der Spieler geschehe, war vorgeschoben. Nun haben wir die Gewissheit: Die übertragenden Fernsehsender dürfen in dieser Zeit Werbung ausstrahlen.

Wie «The Athletic» berichtet, wurden die TV-Anstalten unlängst von der FIFA darüber ins Bild gesetzt, dass sie Werbepausen erlaubt. Dies hätten drei Quellen bestätigt, darunter eine aus dem Weltverband, meldet das Sportressort der «New York Times». Die erste Fussball-Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern findet im Juni und Juli in den USA, in Kanada und Mexiko statt.

Bild-im-Bild ist erlaubt

Die FIFA hat Richtlinien erarbeitet, die «The Athletic» vorliegen. Demnach müssen die Fernsehsender nach dem Schiedsrichterpfiff zur Trinkpause 20 Sekunden warten, ehe sie in die Werbung schalten. Sie haben 130 Sekunden Zeit für Werbespots zur Verfügung, ehe sie 30 Sekunden vor Wiederanpfiff zurück beim Spiel sein müssen.

Es steht den Anstalten frei, in diesen 130 Sekunden zur Analyse ins Studio und zu Experten zu schalten. Sie dürfen auch mit Bild-im-Bild senden: So könnten sie gleichzeitig die Besprechungen auf dem Rasen und Werbung oder eine Experten-Einschätzung zeigen. Bei Bild-im-Bild-Werbung gilt die Einschränkung, dass nur Werbung von FIFA-Sponsoren erlaubt ist, um diese zu schützen.

Wie das Schweizer Fernsehen mit den Trinkpausen umgeht, ist nicht bekannt. Eine Anfrage von watson ist noch hängig. Dieser Artikel wird nach Erhalt der Stellungnahme aktualisiert.