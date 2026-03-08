sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Kommentar

Nein zur Halbierungsinitiative: Die SRG muss ihre Arroganz überwinden

Susanne Wille, Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, rechts, und Jean-Michel Cina, Praesident der SRG, kommentieren die deutliche Ablehnung der eidgenoessischen Vol ...
SRG-Präsident Jean-Michel Cina und Generaldirektorin Susanne Wille äussern sich zur Abstimmung.Bild: keystone
Kommentar

Die SRG muss ihren Arroganz-Modus überwinden

Die Halbierungsinitiative ist klar gescheitert und die SRG noch einmal davongekommen. Sie muss jedoch ihr oft arrogantes Verhalten ändern, sonst ist der nächste Angriff programmiert.
08.03.2026, 15:4308.03.2026, 15:43
Peter Blunschi
Peter Blunschi

Die Versuchung war gross, die Volksinitiative zur Halbierung der SRG-Empfangsgebühr anzunehmen. Sie forderte keinen Kahlschlag wie die No-Billag-Initiative, sondern «nur» eine Senkung auf 200 Franken pro Jahr. Das sei verkraftbar, behaupteten die Befürworter. Und eine Entlastung im Portemonnaie ist in der heutigen Zeit durchaus willkommen.

Und doch gab es ein in diesem Ausmass kaum erwartetes Nein. Sieht man genau hin, ist es keine Überraschung. Das beginnt mit der SVP: Hat sie jemals einen derart unmotivierten Abstimmungskampf für eine ihrer Initiativen geführt? Die Prominenz glänzte durch Abwesenheit, ausser dem unermüdlichen Thomas Matter.

«Habe Freude am Ergebnis»

Video: watson/hanna dedial

Wollte sie nicht schon wieder gegen ihren eigenen Bundesrat Albert Rösti antreten? Der Medienminister hat bereits eine Senkung der Gebühr auf 300 Franken und eine Befreiung kleinerer Unternehmen angeordnet. Als SVP-Nationalrat hatte er die Initiative mit lanciert, jetzt aber glaubwürdig versichert, eine «Halbierung» wäre gravierend für die SRG.

Hohe Anforderungen

Denn die vielfältige Sprach- und Kulturlandschaft der Schweiz stellt hohe Anforderungen an ein öffentliches Medienhaus. Es braucht entsprechende Mittel. Bezeichnend dafür war das Lavieren der SVP in Graubünden, dem einzigen Schweizer Kanton mit drei Amtssprachen. Zwei Sektionen im italienischsprachigen Kantonsteil beschlossen sogar die Nein-Parole.

Ist somit alles bestens? Kann die SRG weitermachen wie bisher? Das wäre gefährlich, denn die Kritik ist teilweise berechtigt. Das gilt weniger für den – oft selbst ideologisch motivierten – Vorwurf der Linkslastigkeit. Ihr Hauptproblem ist der bemerkenswert unsensible, ja arrogante Umgang mit dem Service public und selbst den Gebührenzahlenden.

Streichen beim Service public

Im Zuge von Sparmassnahmen hat das SRF (die Kritik bezieht sich auf Radio und Fernsehen in der Deutschschweiz) bei Kultur und Wissenschaft gekürzt und gestrichen und die betroffenen Communitys vor den Kopf gestossen. Dabei werden gerade diese Bereiche gerne als Beleg für die Notwendigkeit des Service public hervorgehoben.

Die Nationalraetinnen und Nationalraete, von links, Michael Toengi, GP-LU, Jacqueline Badran, SP-ZH, Juerg Grossen, GLP-BE, Florence Brenzikofer, GP-BL, Priska Wismer-Felder, Mitte-LU, und Delphine Kl ...
Die Gegner der Initiative applaudieren nach der ersten Hochrechnung.Bild: keystone

Diese Geringschätzung blieb folgenlos. So hat sich die Kulturszene anders als bei No Billag vor acht Jahren nur lauwarm gegen die Halbierungsinitiative engagiert. Der frühere «Tatort»-Kommissar Stefan Gubser erklärte sogar, dass ihn ein Ja «reizen» würde. Und der ehemalige Leiter von Radio SRF 2 Kultur rechnete öffentlich mit seinem Ex-Arbeitgeber ab.

Fragwürdiges UKW-Aus

Doch auch im Mutterhaus SRG fehlt es nicht an Arroganz. Paradebeispiel der jüngsten Zeit ist die Abschaltung der UKW-Radiosender. Offenbar hielt man es nicht für notwendig, die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer im Vorfeld abzuklären. Worauf Hunderttausende nicht zu DAB+ wechselten, sondern zur privaten und zur ausländischen Konkurrenz.

Ein anderes Beispiel ist das Versprechen der SRG-Führung nach der No-Billag-Abstimmung 2018, die Ausstrahlung von Spielfilmen nicht mehr mit Werbeblöcken zu unterbrechen. Einige Jahre später kehrten sie zurück, doch wurde das Fernsehpublikum vorab informiert? Natürlich nicht, die Massnahme wurde «hinterrücks» rückgängig gemacht.

Konzession als Druckmittel

Es genügt deshalb nicht, dass die SRG den Strukturwandel vorantreibt und Doppelspurigkeiten ausmerzt. Sie muss aus ihrem Arroganz-Modus herausfinden, sonst ist der nächste Angriff programmiert. Gefordert ist die Nachfolgerin oder der Nachfolger von SRF-Chefin Nathalie Wappler, auch Generaldirektorin Susanne Wille muss zulegen. Ihr Gmögigkeitsfaktor genügt nicht.

«Nicht korrekt»: Ueli Schmezer will Gebührensenkung auf 300 Franken stoppen

Ein Druckmittel gäbe es: Bis 2029 wird Bundesrat Rösti eine neue Konzession für die SRG vorlegen. Was sicher nicht geht, ist ein Angriff auf dessen 300-Franken-Gebühr, den der frühere «Kassensturz»-Moderator und SP-Nationalrat Ueli Schmezer andeutet. Die SRG-Arroganz ist offenbar auch bei denen unausrottbar, die das Unternehmen verlassen haben.

Jacqueline Badran zur SRG-Initiative:

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Gnu76
08.03.2026 15:47registriert Dezember 2016
Ich orte den Arroganz-Modus eher bei den Gegnern und dem Kommentarschreiber.
369
Melden
Zum Kommentar
avatar
flobiwan
08.03.2026 15:54registriert November 2019
Sie sagen es selbst: Die Initiative wurde klar abgeschmettert. Da brauchen die Kritiker, sie inklusive, nicht kommen und Forderungen stellen. Natürlich verpacken sie ihre Kritik als gutgemeinten Rat. Aber entschuldigen sie, der Verlierer im Wimbeldon Final steht auch nicht hin und erkärt, wie der Sieger hätte spielen sollen. Verlieren ist eine Kunst.
235
Melden
Zum Kommentar
avatar
RA6644
08.03.2026 15:47registriert Oktober 2025
Wer sagt denn die SRG sei arrogant, es sind eher die, welche die Halbierungsiniziative iniiziert haben!
2512
Melden
Zum Kommentar
18
Mann schiesst sich in Flums SG in den Fuss
Ein 65-jähriger Mann hat sich am Samstag bei einem Schiesstraining in Flums SG in den Fuss geschossen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.
Zur Story