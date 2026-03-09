wechselnd bewölkt13°
Mallorca Gruppenvergewaltigung: Schweizer in La Palma verurteilt

Trial begins with popular jury against the confessed murderer of his pregnant wife and son in Sa Pobla Mallorca A van of the National Police arrives at the Provincial Court of the Balearic Islands, Ja ...
Ein Regionalgericht in Mallorca sprach heute einen Schweizer der Vergewaltigung schuldig (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Gruppenvergewaltigung: Schweizer in Mallorca zu 73 Jahren Haft verurteilt

Im August vergewaltigte ein Schweizer gemeinsam mit sieben Franzosen eine damals 18-jährige Britin. Dafür wurde er nun in Spanien verurteilt.
09.03.2026, 17:5009.03.2026, 18:11

«Sie nahmen verschiedene sexuelle Handlungen an ihr vor, handelten dabei gemeinsam und ohne die Zustimmung der jungen Frau»: So steht es in der Anklageschrift.

Einem heute 25-jährigen Schweizer sowie sieben französischen Mittätern wurde zu Last gelegt, im August 2023 eine britische Touristin auf Mallorca vergewaltigt zu haben. Darüber berichtet die spanische Zeitung «Ultima Hora».

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt
Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Zwei der heute verurteilten Männer hatten die Frau in ein Hotelzimmer gelotst, die übrigen trafen später ein. Videoaufnahmen der Vergewaltigung kursierten später auf Snapchat.

Das Provinzgericht in Palma folgte heute der Anklageschrift und verurteilte die Männer zu einer kumulierten Haftstraf von 73 Jahren. Das Opfer hat bereits eine Entschädigung in der Höhe von 150`000 Euro erhalten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine kumulierte Haftstrafe von 151 Jahren.

Update folgt...

Mehr zum Thema:

Interview
«Gruppenvergewaltigungen in den Ferien sind ausgesprochen seltene Ereignisse»
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    olmabrotwurschtmitbürli #wurstkäseszenario
    09.03.2026 17:56registriert Juni 2017
    Da die Hõchststrafe für Vergewaltigung in Spanien bei 15 Jahren liegt, nehme ich an, dass die Verurteilten sich diese kumulierte Strafe "teilen".

    Die Titel werden immer reisserischer...
    710
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Lusch
    09.03.2026 18:01registriert Oktober 2017
    Da kann man dem Gericht nur gratulieren. Ein gutes Urteil!
    252
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Ameo
    09.03.2026 17:58registriert Oktober 2025
    Also jeder knapp über 9 Jahre Haft für jedem Angeklagten. Schickt unsere Richter und Richterinnen doch mal in ein Praktikum nach Spanien, damit sie endlich lernen, wie es richtig gemacht wird.
    244
    Melden
    Zum Kommentar
    26
