Gruppenvergewaltigung: Schweizer in Mallorca zu 73 Jahren Haft verurteilt

Im August vergewaltigte ein Schweizer gemeinsam mit sieben Franzosen eine damals 18-jährige Britin. Dafür wurde er nun in Spanien verurteilt.

«Sie nahmen verschiedene sexuelle Handlungen an ihr vor, handelten dabei gemeinsam und ohne die Zustimmung der jungen Frau»: So steht es in der Anklageschrift.

Einem heute 25-jährigen Schweizer sowie sieben französischen Mittätern wurde zu Last gelegt, im August 2023 eine britische Touristin auf Mallorca vergewaltigt zu haben. Darüber berichtet die spanische Zeitung «Ultima Hora».

Zwei der heute verurteilten Männer hatten die Frau in ein Hotelzimmer gelotst, die übrigen trafen später ein. Videoaufnahmen der Vergewaltigung kursierten später auf Snapchat.



Das Provinzgericht in Palma folgte heute der Anklageschrift und verurteilte die Männer zu einer kumulierten Haftstraf von 73 Jahren. Das Opfer hat bereits eine Entschädigung in der Höhe von 150`000 Euro erhalten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine kumulierte Haftstrafe von 151 Jahren.

