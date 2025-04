Wladimir Putin hat einen Hang zur Nostalgie. Bild: keystone

Putin lässt Flughafen von Wolgograd wieder als Stalingrad bezeichnen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Flughafen von Wolgograd als Zusatzbezeichnung wieder den früheren Namen der Stadt verliehen: Stalingrad.

Damit solle an den Sieg des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg erinnert werden, hiess es in dem Erlass, den Putin nach einem Besuch in Wolgograd unterzeichnete.

Russland bereitet sich in diesen Tagen auf grosse Feiern zum 80. Jahrestag des Kriegsendes 1945 vor. Gemeinsam mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko erinnerte Putin in Wolgograd an die Schlacht von Stalingrad gegen die deutsche Wehrmacht und verbündete Einheiten im Winter 1942/43.

Angebliche Bitte von Kriegsveteranen

Die Umbenennung des Flughafens sei eine Bitte von Weltkriegsveteranen wie von Teilnehmern am Krieg gegen die Ukraine, sagte Gouverneur Andrej Botscharow. «Deren Wort ist für mich Gesetz. So machen wir das», erwiderte Putin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die Grossstadt an der Wolga war 1961 in Wolgograd umbenannt worden, um den Namen des verfemten Sowjetdiktators Josef Stalin (1878-1953) zu tilgen. Unter der autoritären Herrschaft Putins wird Stalin aber zunehmend rehabilitiert. Ihm werden auch wieder Denkmäler gesetzt. (sda/dpa)