Erneut 6 Tote bei russischem Raketenangriff auf Odessa

Macron bildet ukrainische Soldaten aus und empfängt Selenskyj vor dessen Berlin-Besuch

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Paris, noch bevor dieser am Freitag zu Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin reist. Das kündigte der Élyséepalast am Abend an. Die separaten Reisen von Selenskyj nach Paris und Berlin folgen auf die Verschiebung des grossen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein, der eigentlich am Samstag geplant war.