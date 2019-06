View this post on Instagram

Wie es aussieht, wenn der russische SRF-Kameramann in Moskau festgenommen wird. Jewgeni und ich waren heute unterwegs auf Dreh an einer nicht bewilligten Demonstration gegen polizeiliche Willkür und für die vollständige Aufklärung eines dubiosen Drogenfundes bei einem russischen Journalisten. Während wir die Festnahmen durch die Polizei filmten wurde Jewgeni Kurbatow für eine knappe halbe Stunde selbst in den Kastenwagen der Polizei abgeführt. Längere Zeit zeigte die Sondereinheit der Polizei nur wenig Interesse an unserer Akkreditierung beim russischen Aussenministerium. Weswegen Jewgeni schneller als andere Journalisten freikam, lässt sich nur schwer sagen. Ich denke meine verzweifelten Rufe und Telefonate in das Aussenministerium haben nicht den entscheidenden Ausschlag gegeben. Die Polizei dürfte irgendwann einfach keine Nerven mehr für eine ununterbrochen rufende Ausländerin mit Akzent wie mich gehabt haben. Nach Tagen wie diesen bin ich dankbar in solchen Situationen nicht allein vor Ort zu sein. #свободуивануголунову #srfnews #moskau #srfmoskau #москва #омон #автозак #ivangolunov