Das sind die 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts, sagt die «New York Times»

Die «New York Times» hat in einem aufwendigen Prozedere die 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts gekürt. Hier findest du eine ausführliche Top-5 sowie die komplette Rangliste.

Das Jahrhundert ist zwar erst 25 Jahre jung, die renommierte US-Zeitung hat dennoch bereits die besten Filme des 21. Jahrhunderts gekürt.

Über 500 Regisseure, Schauspieler und andere Hollywood-Grössen (darunter Julianne Moore, Guillermo del Toro und Sofia Coppola) haben ihre Stimme abgegeben. Daraus ist das folgende Ranking entstanden.

Damit ein Film für diese Liste qualifiziert wird, musste er zwei Voraussetzungen erfüllen: Er muss nach dem 1. Januar 2000 erschienen und in den USA verfügbar sein.

Top 5: Das sind die besten Filme des 21. Jahrhunderts

«Moonlight»

Darum geht's: Das Drama, das auf einem autobiografisch geprägten Text von Tarell Alvin McCraney basiert, erzählt in drei Kapiteln vom Erwachsenwerden eines schwulen Afroamerikaners. 2017 gewann der Film einen Oscar in der Kategorie «Bester Film».

Das sagt die NYT: «In «Moonlight» geht es um alles, was dich zu dem macht, was du bist. Es geht um die Schönheit und die Liebe, die dir begegnen, um das, was du annimmst, und um das, was du nicht annimmst. Und schliesslich geht es darum, dass man sich wie ein Ausgestossener fühlt, aber geduldig und leise seinen Weg nach Hause findet.»

Regisseur: Barry Jenkins

Genre: Drama, Liebesfilm

Cast: Ashton Sanders, Alex R. Hibbert, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, André Holland, Naomie Harris, Jharrel Jerome, Hanelle Monáe

Erscheinungsjahr: 2016

Alex Hibbert (l.) und Mahershala Ali in «Moonlight». Bild: AP/A24

«In the Mood for Love»

Darum geht's: Der Zeitungsredakteur Chow und die Sekretärin Li-zhen leben beide im gleichen Miethaus in benachbarten Wohnungen. Während die Partner der beiden kaum zu Hause sind (Geschäftsreisen, Nachtdienst-Arbeit), kommen sich Chow und Li-zhen immer näher – und machen schliesslich eine unerwartete Entdeckung: Ihre Partner haben eine Affäre miteinander.

Das sagt die NYT: «In diesem Film wird die sinnliche Rundung des Rückens einer Frau zum Sinnbild der Sehnsucht, während die Rauchfahnen der Zigarette eines Mannes den Schmerz über die Vergänglichkeit des Lebens ausdrücken.»

Regisseur: Wong Kar-Wai

Genre: Liebesfilm, Drama

Cast: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Lam Siu-ping, Joe Cheung, Rebecca Pan, Kelly Lai Chen, Kam-wah Koo, Chin Tsi-ang

Erscheinungsjahr: 2001

Maggie Cheung (Li-zhen) und Tony Leung (Chow) in «In the Mood for Love». Bild: block 2 pictures

«There Will Be Blood»

Darum geht's: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stösst der Goldschürfer Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) in Kalifornien bei der Suche nach Silber auf Öl. Plainview erkennt seine Chance und wird schliesslich zu einem reichen Mann. Doch das schwarze Gold fordert auch seine Opfer und der Film zeigt eindrücklich auf: Mit Reichtum kommt nicht automatisch Glück und Zufriedenheit.

Das sagt die NYT: «Andersons Filmkunst kann einem den Atem rauben – die schwindelerregende Kameraführung zeugt von den Ambitionen des Protagonisten und des Regisseurs gleichermassen – ebenso wie die ökologischen und spirituellen Verwüstungen, die diese zutiefst amerikanische Tragödie nach sich zieht.»

Regisseur: Paul Thomas Anderson

Genre: Western, Drama

Cast: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier, Colton Woodward, Erica Sullivan, Russell Harvard, Sidney McCallister, Dan Swallow

Erscheinungsjahr: 2007

Daniel Day-Lewis in «There Will Be Blood». Bild: www.imago-images.de

«Mulholland Drive»

Darum geht's: Die junge Schauspielerin Betty (Naomi Watts) gerät kurz nach ihrer Ankunft in Los Angeles in eine Abwärtsspirale. In Rita (Laura Harring), die einen Autounfall überlebt und dabei ihr Gedächtnis verloren hat, findet sie eine Freundin. Die beiden begeben sich auf eine mysteriöse Suche nach Hinweisen und Antworten zwischen Traum und Wirklichkeit.

Das sagt die NYT: «Der Film ist einer der Grossen über Hollywood, eine dunkle Spiegelwelt, in der sich Träume in Albträume verwandeln.»

Regisseur: David Lynch

Genre: Thriller, Drama, Mystery

Cast: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Billy Ray Cyrus, Melissa George, Ann Miller, Scott Coffey, Angelo Badalamenti

Erscheinungsjahr: 2001

Laura Harring (l.) und Naomi Watts in «Mulholland Drive». Bild: blushots.weebly.com

«Parasite»

Darum geht's: Der Film folgt einer mittellosen Familie, die sich nach und nach mehrere Jobs bei einer reichen Familie erschleicht. Anfangs profitieren beide Seiten, doch dann explodiert die Situation.

Das sagt die NYT: «Bong Joon Hos genüsslich geknickter und beunruhigender Schocker ist eine Geschichte über Habende und Habenichtse und eine heftige Anklage gegen die Verheerungen des Neoliberalismus.»

Regisseur: Bong Joon-ho

Genre: Thriller, Komödie, Horror

Cast: Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Song Kang-ho, Park Seo-joon, Jeong Ji-so, Lee Jung-eun, Park Myung-hoon

Erscheinungsjahr: 2019

Lee Jung-eun in «Parasite». Bild: EPA CJ Entertainment via YNA

Hier kommt die komplette Auflistung:

Top 100: Die besten Filme des 21. Jahrhunderts

«Parasite» «Mulholland Drive» «There Will Be Blood» «In the Mood for Love» «Moonlight» «No Country for Old Men» «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» «Get Out» «Spirited Away» «The Social Network» «Mad Max: Fury Road» «The Zone of Interest» «Children of Men» «Inglourious Basterds» «City of God» «Crouching Tiger, Hidden Dragon»

«Brokeback Mountain»

«Y tu mamá también» «Zodiac» «The Wolf of Wall Street» «The Royal Tenenbaums» «The Grand Budapest Hotel» «Boyhood» «Her» «Phantom Thread» «Anatomy of a Fall» «Adaptation» «The Dark Knight» «Arrival» «Lost in Translation» «The Departed» «Bridesmaids» «A Separation» «Wall-E» «A Prophet» «A Serious Man» «Call Me by Your Name» «Portrait of a Lady on Fire» «Lady Bird» «Yi Yi» «Amélie» «The Master» «Oldboy» «Once Upon a Time ... in Hollywood» «Moneyball» «Roma» «Almost Famous» «The Lives of Others» «Before Sunset» «Up» «12 Years a Slave» «The Favourite» «Borat» «Pan's Labyrinth» «Inception» «Punch-Drunk Love» «Best in Show» «Uncut Gems» «Toni Erdmann» «Whiplash» «Kill Bill: Vol. 1» «Memento» «Little Miss Sunshine» «Gone Girl» «Oppenheimer» «Spotlight» «Tár»

«The Hurt Locker» «Under the Skin» «Let the Right One In» «Ocean's Eleven» «Carol» «Ratatouille» «The Florida Project» «Amour» «O Brother, Where Art Thou?» «Everything Everywhere All At Once» «Aftersun» «The Tree of Life» «Volver» «Black Swan» «The Act of Killing» «Inside Llewyn Davis» «Melancholia» «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» «Past Lives» «The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» «The Cleaners & I» «Interstellar» «Frances Ha» «Fish Tank» «Gladiator» «Michael Clayton» «Minority Report» «The Worst Person in the World» «Black Panther» «Gravity» «Grizzly Man» «Memories of Murder» «Superbad»