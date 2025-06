Bald wird geheiratet: Bezos und Sánchez in Love. Bild: keystone

Weil man Geschmack nicht kaufen kann: Das ist die Einladung zur Bezos-Hochzeit

Die Hochzeitseinladung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez ist ... na ja … interessant.

Vögel, Schmetterlinge, Sterne, Federn und venezianische Gondeln: Die Einladung zur Hochzeit des Jahres ist ein birrebitzeli kitschig.

Das Internet hat natürlich seine Freude an der geleakten Karte. Kommentiert wird etwa:

«Als hätte ein 11-Jähriger die Karte designt.»

Bild: via x

«Diese Einladung ist grässlich. Offensichtlich kann man mit Geld weder Geschmack noch Klasse kaufen.»

Bild: via x

«Hier, ich hab dieses Kunstwerk in 15 Minuten in Microsoft Paint nachgemalt»

Bild: x

Ansonsten liest man auf der Karte das übliche Hochzeitseinladungs-Blabla: «Wir freuen uns auf euch» und «Wir sind glücklich, dass ihr die Reise auf euch genommen habt, um mit uns [in Venedig] zu feiern.»

Und was schenkt man jemandem, der sich alles auf der Welt leisten kann? Natürlich nichts. So wünscht es sich das Brautpaar. Spenden seien erlaubt. «Sie gehen an das Unseco-Büro Venedig, um das unersetzliche kulturelle Erbe dieser Stadt zu schützen, an Corila, um die lebenswichtigen Lebensräume der Lagune wiederherzustellen, die die Zukunft Venedigs sichern, und an die Internationale Universität Venedig, um Forschung und Lehre zu unterstützen.» Nobel.

Insgesamt sollen etwa 200 Familienmitglieder und Freunde eine Einladung für die Feierlichkeiten in Venedig erhalten haben.

Zum Programm:

Jeff Bezos und Lauren Sánchez sind am Mittwoch, den 25. Juni, in Venedig angekommen. Sie reisten nicht wie gewöhnliche Sterbliche mit einem Privatjet, sondern mit einem Hubschrauber von ihrer 500-Millionen-Jacht. Sie stellten ihre 150 Koffer (!!!) im Aman Hotel mit Blick auf den Canal Grande ab, denn Lauren plant, nicht weniger als 27 Outfits zu tragen. Das ist Romantik, oder?

1 / 22 Kardashian und Co.: Die Hochzeitsgäste von Jeff Bezos treffen in Venedig ein Lauren Sanchez und Jeff Bezos verlassen ihr Hotel in Venedig und freuen sich auf ihre bevorstehende Hochzeit und die vielen, vielen prominenten Gäste. quelle: www.imago-images.de / imago images

Der erste Abend ist für den 27. Juni geplant und wird nicht in Venedig selbst, sondern auf der kleinen Insel San Giovanni Evangelista in den Gärten der Villa Baslini stattfinden. Anschliessend wird sich das Paar am selben Tag im Teatro Verde, einem Freiluft-Amphitheater für etwa 1500 Zuschauer, auf der Insel San Giorgio Maggiore das Ja-Wort geben.

(sim/marie-adele copin von watson.ch/fr)