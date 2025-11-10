Hochnebel
Russland baut Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter

China Jilin Tumen Rivermouth A view of the bridge across Tumen River linking up Russia and North Korea, as seen from Hunchun in northeast China s Jilin province Sunday, July 14, 2024., Credit:TANG KE ...
Hinter der alten Eisenbahnbrücke aus Sowjetzeiten wird die neue Strassenbrücke zwischen Russland und Nordkorea zu stehen kommen.Bild: www.imago-images.de

Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter

Erstmals soll eine Strassenbrücke Russland mit Nordkorea verbinden. Neue Satellitenbilder zeigen, wie weit der Bau schon fortgeschritten ist. Die beiden Staaten wollen damit ihre bereits enge Kooperation noch vertiefen.
10.11.2025, 11:2810.11.2025, 11:28
Philipp Reich
Philipp Reich

Seit 2023 haben Russland und Nordkorea ihre enge Zusammenarbeit durch eine Reihe von Gipfeltreffen intensiviert. Im Juni 2024 unterzeichneten Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un schliesslich einen neuen «Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft», welcher die bilateralen Beziehungen stärkte sowie eine militärische Beistandspflicht beinhaltete.

Ebenfalls Teil der neuen strategischen Partnerschaft ist auch der Bau einer ersten Strassenbrücke über den Grenzfluss Tumen, der die beiden Staaten verbinden soll. Bislang gibt es lediglich eine rostige Bahnbrücke aus Sowjetzeiten zwischen Russland und Nordkorea.

Die Bauarbeiten für die neue Strassenbrücke begannen im April dieses Jahres. Ein aktueller Report des US-Thinktanks «Center for Strategic and International Studies» (CSIS) beschreibt nun detailliert die Fortschritte der vergangenen sechs Monate, wie das US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» berichtet.

TUMANGANG, NORTH KOREA / KHASAN, RUSSIA APRIL 7, 2025: 02 Vantor Satellite imagery documents early-stage works for the planned road bridge across the Tumen River at the TumangangKhasan crossing. Earth ...
April 2025: Erste Vorarbeiten für die Brücke über den Tumen sind bereits im Gang.Bild: Maxar
TUMANGANG, NORTH KOREA / KHASAN, RUSSIA MAY 29, 2025: 01 Vantor Satellite imagery shows construction activity for the new RussiaNorth Korea road (car) bridge over the Tumen River. Visible features inc ...
Mai 2025: Auf beiden Seiten des Tumen-Ufers ist eine Grossbaustelle entstanden.Bild: Maxar

Auf Satellitenbildern ist zu sehen, wie der Bau auf russischer Seite inzwischen etwa 110 Meter in den Fluss ragt. Die Tragpfeiler, die konzipiert wurden, um die Brückenpfeiler zu stützen – Strukturen, die das Gewicht des Brückendecks auf das Fundament übertragen – wurden bereits fertiggestellt.

Auf nordkoreanischer Seite reicht die Baustelle fast 150 Meter in den Fluss. Laut CSIS wurden sechs Brückenpfeiler an Land errichtet und Fundamente für zwei weitere Tragpfeiler ausgehoben. Die Arbeiten an der Rampe und dem Widerlager, das das Brückendeck mit der Strasse verbindet, seien ebenfalls weit fortgeschritten.

27. September 2025: Die ersten Brückenpfeiler stehen bereits im Flussbett.
27. September 2025: Die ersten Brückenpfeiler stehen bereits im Flussbett. bild: maxar

Die neue Strassenbrücke zwischen den beiden Diktaturen soll laut russischen Staatsmedien nach Fertigstellung (inklusive Zufahrtsstrassen) fast fünf Kilometer lang sein. Nicht nur an der Brücke wird fleissig gebaut: Auf nordkoreanischer Seite entsteht gemäss CSIS ein rund fünf Quadratkilometer grosser Grenzkomplex, mit Lagerhaus, Zollgebäude, Fahrzeugwerkstatt, verschiedenen Nebengebäuden und Parkplatz, der für Lkw-Übergaben vorgesehen sein soll. Denn die Fahrer müssen an der Grenze ausgetauscht werden, da sie das jeweils andere Land nicht befahren dürfen.

«Das Tempo, mit dem die Strassenbrücke gebaut wird, und der weiterhin rege Zugverkehr im zuvor ruhigen Rangierbahnhof zwischen beiden Ländern zeigen klar, wie wichtig der Ausbau des Handels während des andauernden Kriegs Russlands gegen die Ukraine geworden ist», so die CSIS-Analysten.

Auf den Krieg mit der Ukraine werde die neue Brücke aber keinen direkten Einfluss haben, erklärt Nordkorea-Experte Frederic Spohr gegenüber der «Bild»-Zeitung. Aber das Projekt zeige, wie ambitioniert die Staaten ihre Kooperation vorantreiben würden. Spohr glaubt, dass man den Handel zwischen den beiden Ländern durch die neue Brücke noch schlechter beobachten und Russland dank der Brücke eventuell Sanktionen gegen eigene Schiffe umgehen könne.

Trotz der bevorstehenden Winterpause rechnen die CSIS-Experten mit einer Fertigstellung der Brücke im ersten Quartal 2026.

