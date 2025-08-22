wechselnd bewölkt18°
International
Russland

Kim Jong-un umarmt Soldaten, die an der russischen Front kämpfen

Kim Jong Un umarmt Soldaten, die an der russischen Front gekämpft haben
Am Donnerstag hat Kim Jong-un im Ukraine-Krieg gefallene nordkoreanische Soldaten geehrt.Bild: kcna

«Mein Herz schmerzt»: Kim Jong-un trauert um in der Ukraine gefallene Soldaten

22.08.2025, 11:3122.08.2025, 11:31
Mehr «International»

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat an einer Ehrung für im Russland-Ukraine-Krieg gefallene Soldaten teilgenommen, wie «CNN» berichtet.

Die Zeremonie fand am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt. Dort traf er – laut der nordkoreanischen Staatsmedienagentur «KCNA» – Kommandanten einer Einheit, die in der ukrainischen Region Kursk gekämpft hat.

Fotos zeigen Kim Jong-un, wie er die Soldaten für ihren Einsatz lobt. Weiter hat sich der Diktator vor den Fotos der gefallenen Soldaten verbeugt und Abzeichen an die Bilderrahmen der Verstorbenen geheftet.

Kim Jong Un umarmt Soldaten, die an der russischen Front gekämpft haben
Kim Jong-un verbeugt sich vor den Fotos gefallener Soldaten.Bild: kcna

Während seiner Rede brachte Kim Jong-un zum Ausdruck, wie sehr es ihm weh tue, dass nordkoreanische Soldaten an der russischen Front sterben:

«Mein Herz schmerzt, wenn ich mich der Tatsache stelle, dass ich die edlen Persönlichkeiten, die ihr kostbares Leben für den grossen Sieg opferten, nur durch Fotos an der Gedenkwand kennenlernen kann.»
Kim Jong-un

Er wisse nicht, wie er sein Bedauern für die Familien der Soldaten ausdrücken soll, deren Söhne ihr Leben liessen. Es tue ihm leid, dass er sie nicht beschützen konnte.

Daraufhin hat der Diktator die Familien der verstorbenen Soldaten getroffen. Fotos zeigen, wie er die Kinder der verstorbenen und zurückgekehrten Soldaten in den Arm nimmt.

Kim Jong Un umarmt Soldaten, die an der russischen Front gekämpft haben
Der Diktator schloss auch die Familien der Verstorbenen in die Arme.Bild: kcna

Seit dem vergangenen Jahr unterstützt Nordkorea Russland im Ukraine-Krieg. Zuerst lieferte die Diktatur von Kim Jong-un militärische Ausrüstung, mittlerweile stehen auch nordkoreanische Soldaten in der Ostukraine im Einsatz.

Sowohl Russland als auch Nordkorea weigerten sich zunächst, offiziell zur Beteiligung nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine zu kommunizieren. Mittlerweile wurde dieser aber von beiden Ländern bestätigt. Die Trauerfeier vom Donnerstag reiht sich in diese neue Haltung der beiden Länder ein. (nib)

