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Russland geht nicht auf Selenskyj-Waffenruhe ein: Zahlreiche Angriffe

Russland geht nicht auf Selenskyj-Waffenruhe ein: Zahlreiche Angriffe auf Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zahlreiche Verstösse Russlands gegen die von Kiew ausgerufene Feuerpause beklagt.
07.05.2026, 04:0007.05.2026, 04:00

Bisher antworte Russland auf den Vorschlag einer Waffenruhe nur mit neuen Schlägen und Attacken, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. «Abhängig von der Lage heute Abend und morgen werden auch wir unsere völlig angemessene Antwort festlegen», sagte er.

epa12931250 President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy speaks to the media during the welcome ceremony for the 8th European Political Community Summit, at the Karen Demirchyan Sports and Concert Complex ...
Wolodymyr Selenskyj will Russland noch eine zweite Chance einräumen. Bild: keystone

Russland habe ein klares Angebot bekommen und wisse, wie die Ukraine oder deren Partner für Detailfragen zu erreichen sei, sagte er. Damit gab er der Feuerpause noch eine zweite Chance.

Zugleich machte er deutlich, dass die Ukraine kein Interesse an der von Russland verkündeten Waffenruhe rund um die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai habe. Wenn es nur darum gehe, dass Kremlchef Wladimir Putin ungestört seine Militärparade abhalte, werde das noch gültige Angebot für eine Waffenruhe nicht aufrechterhalten, sagte er.

Zustandekommen einer Feuerpause weiter unklar

Putin hatte Ende April bei einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump über die Möglichkeit einer Waffenruhe zu den Feierlichkeiten am 9. Mai gesprochen. Später verkündete das russische Verteidigungsministerium eine zweitägige Feuerpause, die in der Nacht zum Freitag in Kraft treten soll. Kiew beantwortete dies mit dem Vorschlag, die Waffen bereits ab dem 6. Mai schweigen zu lassen. Moskau hat diese Offerte bislang ignoriert.

Dafür wiederholte Russlands Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa einmal mehr Drohungen im Falle eines ukrainischen Angriffs auf die Militärparade in Moskau. Sie rufe alle ausländischen Diplomaten auf, Kiew rechtzeitig zu verlassen. Sollte die Ukraine versuchen, die Feierlichkeiten mit terroristischen Attacken zu stören, werde Russland darauf mit einem Gegenschlag antworten, «darunter auch gegen die Entscheidungszentren in Kiew», sagte Sacharowa in einem Kommentar, den sie auch bei Telegram veröffentlichte. (sda/dpa)

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