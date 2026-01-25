bedeckt
DE | FR
burger
International
Russland

Russland nennt EU-Führung inkompetent

«Inkompetent»: Kreml teilt gegen EU-Führung aus

25.01.2026, 14:1025.01.2026, 14:10

Der Kreml hat vor dem Hintergrund der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Kriegs die politische Führung der EU als inkompetent kritisiert und Verhandlungen mit der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas ausgeschlossen.

epa12671806 European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Kaja Kallas arrives for an informal meeting of the members of the European Council in Brussels, Belgium, 22 January 2026. EU ...
Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas.Bild: keystone

Der EU-Führung fehle es an vorausschauenden Visionären, beklagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. «Das sind irgendwelche ungebildete, inkompetente Funktionäre, die nicht in die Zukunft schauen und das heute existierende Koordinatensystem verstehen können.» Darunter leide das gesamte System der internationalen Beziehungen, sagte er.

So habe sich die EU von einer ausgedachten Abhängigkeit von russischem Öl und Gas nun in die Abhängigkeit von den USA begeben, argumentierte er. Bei dem Rundumschlag gegen die EU-Funktionäre musste insbesondere die aus Estland stammende Aussenbeauftragte Kallas Kritik einstecken. «Mit ihr werden wir nie auch nur irgendetwas besprechen, auch die Amerikaner werden das nicht tun», behauptete Peskow. Moskau werde einfach abwarten, bis sie ihren Posten räume.

Wut über Ukraine-Unterstützung

Der Ärger Moskaus begründet sich vor allem auf der Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin hatte im Februar 2022 die Invasion des Nachbarn befohlen. Bis heute hat Russland seine Kriegsziele nicht erreicht – auch weil die Ukraine westliche Hilfe bekommen hat.

Nach dem Amtsantritt von Donald Trump als Präsident in den USA ist der bis dahin stärkste Verbündete Kiews allerdings ausgefallen. Trump sieht sich lediglich als Vermittler in dem Krieg, den er vor seiner Wahl versprach, innerhalb von 24 Stunden zu beenden. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Die NATO will sich an ihrer Ostflanke mit Roboter-Systemen verteidigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Militärparade Russland 2025
1 / 8
Militärparade Russland 2025

In Russland findet jedes Jahr am 9. Mai eine Militärparade statt.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos nach Absturz von Militärtransportflugzeug in Russland aufgetaucht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Haiattacke in Australien: 12-Jähriger erliegt seinen Verletzungen
Ein 12-Jähriger ist knapp eine Woche nach einer Haiattacke in Sydney an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. «Unsere Herzen sind gebrochen», zitierten australische Medien aus einer Mitteilung der Eltern. Nach mehreren Haiangriffen innerhalb kurzer Zeit wachsen damit in und um Sydney die Sorgen an den auch bei Touristen beliebten Stränden.
Zur Story