Selenskyj erklärte, dass die USA und die Ukraine sich geeinigt hätten. Bild: KEYSTONE

Selenskyj verkündet Einigung mit Trump

Die USA und die Ukraine sollen zu einer Einigung bezüglich der US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine gekommen sein. Laut Selenskyj ist das Thema «erledigt».

Wie Medien berichten, soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit den USA verkündet haben. Vor Journalisten sagte er am WEF, das Thema sei erledigt. Nun müsse es noch unterzeichnet werden und gehe dann an die nationalen Parlamente.

Update folgt...