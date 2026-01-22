wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
WEF

WEF 2026 in Davos: Selenskyj verkündet Einigung mit Trump

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy, goes down the stairs during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Thursday, January 22, 2026. The meeting under ...
Selenskyj erklärte, dass die USA und die Ukraine sich geeinigt hätten.Bild: KEYSTONE

Selenskyj verkündet Einigung mit Trump

Die USA und die Ukraine sollen zu einer Einigung bezüglich der US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine gekommen sein. Laut Selenskyj ist das Thema «erledigt».
22.01.2026, 17:4322.01.2026, 17:58

Wie Medien berichten, soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit den USA verkündet haben. Vor Journalisten sagte er am WEF, das Thema sei erledigt. Nun müsse es noch unterzeichnet werden und gehe dann an die nationalen Parlamente.

Update folgt...

Mehr zum Thema:

Trumps «Friedensrat»: Wer alles dabei ist – und wer nicht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Selenskyj stichelt gegen Journalist wegen Anzug zurück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dänen haben genug: Anti-USA-App schiesst auf Platz 1 bei Downloads
Die Wut auf die USA angesichts des Grönland-Konflikts verleitet die Dänen zum Boykott im Supermarkt. Was aus den USA stammt, landet bei vielen nicht mehr im Einkaufswagen.
Mit Apps können die Dänen Lebensmittel jetzt auf ihre Herkunft scannen. Gemeinsam mit seinem Freund Malthe Hensberg hat der 21 Jahre alte Däne Jonas Pipper die App «UdenUSA» («OhnedieUSA») entwickelt. Die Idee war den beiden schon im vergangenen Jahr gekommen, als US-Präsident Donald Trump erstmals ernsthaft damit drohte, Grönland zu übernehmen.
Zur Story