Studentin zerstückelt – Russischer Historiker vor Gericht

Putin wirbt mit homophobem Propaganda-Video für Verfassungsänderung – gesperrt

Die Internetplattform Youtube hat ein russisches Propaganda-Video für die von Kremlchef Wladimir Putin angestossene grösste Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes gesperrt.

In dem Film wird ein Kinderheim gezeigt, das einen Jungen zur Adoption an ein homosexuelles Paar freigibt. Das Kind macht in dem Clip ein tieftrauriges Gesicht, als der Adoptivvater seinen betont femininen Partner als «neue Mama» vorstellt. Zur Begrüssung bekommt der Junge noch ein weinrotes Kleid geschenkt. Der …