So solle der FC Basel Kontakt zu Michael Gregoritsch aufgenommen haben. Der österreichische Nationalspieler steht seit Sommer bei Bröndby in Dänemark unter Vertrag. Dort ist der 31-Jährige, der für u. a. Freiburg, Schalke und Hamburg insgesamt 270 Bundesliga-Spiele absolviert hat, nach Einsatzminuten aber nur Stürmer Nummer 4. Der FCB arbeite an einer Leihe mit Kaufoption, wie es heisst. (nih)
Michael Gregoritsch 🇦🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 3 Tore, 1 Assist