WM 2026: Tickets werden für Schweizer Partien für 84'000 Dollar verkauft

Switzerland&#039;s, from left, Johan Manzambi, Granit Xhaka and Ricardo Rodriguez, celebrates with teammates after the 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland in ...
Um die Schweiz an der WM live im Stadion zu sehen, muss man tief in die Tasche greifen.Bild: keystone

84'000 Dollar für das Nati-Spiel gegen Kanada: So teuer werden WM-Tickets weiterverkauft

29.12.2025, 09:3429.12.2025, 09:34

Gewisse Verkäuferinnen und Verkäufer von Tickets für die Fussball-WM im nächsten Jahr erhoffen sich durch Weiterverkäufe der Karten offenbar das grosse Geld. Für einen Logenplatz beim Spiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Co-Gastgeber Kanada werden über 84'000 US-Dollar (66'257 Schweizer Franken) verlangt, wie die Westschweizer Tamedia-Zeitungen «Tribune de Genève» und «24 Heures» schrieben.

Die Zeitungen beriefen sich auf die Plattform «Go-Tickets», auf der Karten von Drittpersonen weiterverkauft werden. Der schlechteste Platz bei dem Spiel in Vancouver ist demnach für 660 US-Dollar zu haben.

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Das Mindestangebot für ein Match der Schweiz liege auf der Plattform bei 356 Dollar - für das Spiel der Schweiz gegen Katar. Der günstige Platz für die Partie gegen den noch unbekannten Playoff-Sieger (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina) gibt es auf «Go-Tickets» aktuell für 506 US-Dollar.

Sollte man sich auf Go-Tickets für ein Final-Ticket entscheiden, muss nochmals deutlich mehr Geld bezahlt werden. In den obersten Rängen des MetLife Stadium findet man Plätze für über 9000 Dollar. Ein sogenanntes Pitchside-Lounge-Ticket für das Endspiel kostet mehr als 126'000 Dollar.

Auch über die Wiederverkaufsplattform der FIFA kann man Tickets für das Turnier erwerben. Auf dieser wird gemäss der European Broadcast Union versucht, ein Halbfinal-Ticket für 995'000 Dollar zu verkaufen. (riz/sda)

So teuer sind Tickets im öffentlichen Verkauf:

Gesalzene Preise – was die FIFA für WM-Tickets für die Schweizer Spiele verlangt
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
