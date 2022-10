Video: watson/Fabian Welsch

Russischer Kampfjet stürzt in Wohnhaus – 13 Tote

In der Stadt Jejsk im Süden Russlands ist ein Kampfjet des Typs Su-34 in ein Wohnhaus abgestürzt. Laut russischen Angaben sind dabei 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. 19 Menschen sind verletzt worden. Der Absturz ereignete sich am Montagabend, 17. Oktober.

Laut den Behörden ist ein Triebwerkbrand die Ursache des Absturzes. Kurz nachdem die Maschine zu ihrem Übungsflug abgehoben war, fing eines der zwei Triebwerke Feuer. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten:

Explosion wirft Fragen auf

Kurz nachdem der Jet in das Wohnhaus gestürzt ist, war eine grosse Explosion zu sehen. Zudem kam es auch später vereinzelt zu kleineren Detonationen. Laut der Boulevardzeitung «Komsomolskaja Prawda» deuteten die heftigen Explosionen darauf hin, dass der Jet bewaffnet gewesen sei – obwohl Übungsflüge normalerweise ohne Waffen durchgeführt werden.

Zudem liegt die Hafenstadt Jejsk so dicht an der Ukraine, dass von dort Luftangriffe gestartet werden können. Der Suchoi-Jet sei aber nicht abgeschossen worden, sondern habe einen Defekt gehabt, sagte ein geretteter Pilot gegenüber der Zeitung. (fwe/sda)

