Bei den Kämpfen waren laut UN seit November 2020 mehrere Hunderttausend Menschen ums Leben gekommen. Die Denkfabrik International Crisis Group (ICG) bezeichnete den Konflikt in dem bevölkerungsreichen Land am Horn Afrikas mit seinen 120 Millionen Einwohnern als «einen der tödlichsten weltweit». (sda/dpa)

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hat sich Medienberichten zufolge erstmals persönlich mit Mitgliedern der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) getroffen, um ein Friedensabkommen voranzutreiben. Bei dem Treffen sei es um die Umsetzung von bisherigen Absprachen zwischen den Seiten und Aspekte gegangen, «die künftig mehr Aufmerksamkeit erforderten», berichtete der staatliche Fernsehsender EBC am Freitag. Weitere Details wurden nicht genannt.

Nach Kriegsende in Äthiopien: Erstes Treffen zwischen Abiy und TPLF

Die Tech-Riesen haben am Online-Boom in der Corona-Pandemie glänzend verdient. Doch inzwischen zeigen sich auch in ihrem Geschäft Schwächen. Das vergangene Quartal verlief für Apple, Amazon und die Google-Mutter Alphabet nicht optimal – aus verschiedenen Gründen.