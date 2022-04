Wie es genau zu dem Zusammenstoss kam und in welcher Höhe er erfolgte, war zunächst unklar. Rettungskräfte seien zum Unglücksort geschickt worden, hiess es. (sda/dpa)

Die beiden Flugzeuge der Luftwaffe seien nach der Kollision in ein Reisfeld in Sacheon im Süden des Landes gestürzt.

Ein weiteres Besatzungsmitglied sei schwer verletzt worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.

Beim Zusammenstoss zweier Trainingsjets der südkoreanischen Streitkräfte in der Luft sind Medienberichten zufolge drei Piloten ums Leben gekommen.

Drei Tote bei Kollision zweier Militärflugzeuge in Südkorea

Ölpreise sinken nach Reserve-Freigabe der USA weiter

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gefallen. Händler nannten die Freigabe strategischer Ölreserven der USA als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103.59 Dollar. Das waren 1.12 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 1.37 Dollar auf 98.91 Dollar.