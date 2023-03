Houti-Kämpfer während eines Protestes gegen das Engagement Saudi-Arabiens im Jemen. Bild: keystone

Treffen der Aussenminister Saudi-Arabiens und Irans

Die Aussenminister der regionalen Rivalen Saudi-Arabien und Iran wollen nach Angaben aus Riad bereits in den kommenden Wochen zusammenkommen.

Ein Treffen solle noch vor Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 20. April stattfinden, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Montag. Darauf hätten sich Saudi-Arabiens Aussenminister Faisal bin Farhan und sein iranischer Amtskollege Hussein Amirabdollahian in einem Telefonat geeinigt, hiess es. Ein konkreter Termin oder Ort für ein mögliches Treffen wurde nicht genannt.

Die eigentlichen Rivalen Iran und Saudi-Arabien wollen nach sieben Jahren Eiszeit wieder bilaterale Beziehungen aufnehmen. Beide Länder, die in vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen unterhielten, ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Eine Annäherung könnte in der Region zu grösseren Umbrüchen führen, darunter im Bürgerkriegsland Jemen, wo die Länder rivalisierende Seiten unterstützen.

(yam/sda/dpa)