Auf diesem Bild ist Issa Ibrahim Nasser sieben Monate alt und stark mangelernährt. Bild: keystone

«Unerträgliche Folgen»: Elf Millionen Kinder im Jemen brauchen Hilfe

Mehr «International»

Im Jemen sind nach Unicef-Angaben elf Millionen Kinder von humanitärer Hilfe abhängig. «Das Leben von Millionen Kindern im Jemen ist durch die unerträglichen Folgen des überwältigenden, nicht enden wollenden Krieges bedroht.»

Das teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen am Freitag mit. Rund 2.2 Millionen Mädchen und Jungen litten unter akuter Mangelernährung. Mehr als 540'000 davon seien so schwer betroffen, dass ihr Leben ohne Behandlung in unmittelbarer Gefahr sei.

Keine Schule, dafür Wasser holen aus einem gespendeten Brunnen, um überhaupt sauberes Trinkwasser zu haben, Sana'a im März 2023. Bild: keystone

Ein Kind bei einer Aushebung, März 2023. Bild: keystone

Laut den Vereinten Nationen wurden zwischen März 2015 und November 2022 mehr als 11'000 Kinder getötet oder schwer verletzt. «Acht Jahre brutaler Gewalt und Bürgerkrieg haben das Leben von Millionen von Kindern im Jemen verwüstet», erklärte die Unesco. Wenn die Weltgemeinschaft nicht sofort etwas unternehme, werde das Risiko von Mädchen und Jungen für Mangelernährung noch weiter steigen.

Der Jemen-Konflikt und seine Folgen zählen zu den schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit. In dem Land kämpfen seit Jahren Truppen des ins Exil geflüchteten sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gegen schiitische Huthi-Rebellen.

Mehr zu den Kindern im Jemen: 50 Video «Permanent in Angst und Trauer»: So geht es den Kindern im Kriegsland Jemen

(yam/sda/afp)