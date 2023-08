Irans Aussenminister in Saudi-Arabien eingetroffen

Nach einem Angriff von Demonstranten auf die saudische Botschaft in Teheran hatte Riad 2016 die diplomatischen Kontakte abgebrochen. Ihre Rivalität trugen das sunnitische Königreich sowie der mehrheitlich schiitische Iran auch bei militärischen Konflikten in der Region aus. (sda/dpa)

Erstmals nach mehr als zehn Jahren ist ein hochrangiger Regierungsvertreter des Irans nach Saudi-Arabien gereist. Aussenminister Hussein Amirabdollahian landete am Donnerstag in der saudischen Hauptstadt Riad, wie der iranische staatliche Rundfunk berichtete. Mitte Juni hatte der saudische Aussenminister Faisal bin Farhan im Zuge der Annäherung der beiden Länder die iranische Hauptstadt Teheran besucht.

Libyen: Zahl der Todesopfer nach Kämpfen steigt auf 55

Bei den schwersten Kämpfen im Bürgerkriegsland Libyen seit Monaten ist die Zahl der Todesopfer auf 55 gestiegen. Das sagte der Sprecher des libyschen Zentrums für Notfallmedizin dem Fernsehsender Al-Ahrar am Mittwoch. Zudem seien etwa 150 Menschen verletzt worden. Zahlreiche Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, die durch Kämpfe in Wohngebieten der Hauptstadt Tripolis eingekesselt waren. Die Lage habe sich seit Dienstagabend wieder entspannt und am Mittwoch hätten Geschäfte auch wieder geöffnet.