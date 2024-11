Storm De Beul, ein 22-jähriger belgischer YouTuber, der sich bei seinen Abenteuern in der Wildnis filmte, ist in einem Schneesturm ums Leben gekommen. Bild: youtube/stormoutdoorsy

Youtuber erfriert in Schneesturm

Storm De Beul, ein 22-jähriger belgischer YouTuber, der sich bei seinen Abenteuern in der Wildnis filmte, ist in einem Schneesturm ums Leben gekommen. Kurz davor sendete er seiner Grossmutter eine letzte Nachricht.

Er liebte die Natur und das Alleinsein. Am 30. Oktober wurde er tot in Lappland gefunden, nachdem er den grössten Teil des Jahres allein durch die Region Jokkmokk gewandert war. In der Nacht vor seinem Tod geriet er in einen Schneesturm. Dabei schrieb er seiner Grossmutter:

«Hier schneit es heftig. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde es überleben, weisst du.»

Einem Freund sendete er zudem ein Video, welches das Ausmass des Schneesturms zeigt. Obwohl ihn sein Freund warnte, machte sich De Beul keine grossen Sorgen. Sein Vater sagte gegenüber belgischen Medien:

«Er war so. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals verängstigt gesehen habe.»

Das sagen seine Eltern

Wieso De Beul seine Unterkunft verlassen hat, ist unklar. Seine Mutter vermutet, dass sein Zelt weggeweht wurde. Sie erzählte ausserdem, bei −6 Grad seien ihm die Füsse und Unterschenkel gefroren. Er habe zudem die Nase gebrochen. Dies weist auf einen Sturz hin.

«Er muss lange gelitten haben und ist allein gestorben. Ich stelle mir immer wieder seine letzten Augenblicke vor. Ich bin am Boden zerstört», sagt De Beuls Mutter.

In der Nacht rief De Beul den Notruf, da er verletzt war und Hilfe benötigte. Wegen der ungünstigen Wetterbedingungen konnten die Behörden jedoch keine Hilfe senden. Als am nächsten Tag ein Helikopter nach ihm suchte, war er schon tot. Er wurde in einiger Entfernung von seinem Zelt gefunden.

Sein Vater möchte nun nach seiner Kamera suchen, welche bislang nicht gefunden wurde:

«Seine Videos sind für uns ein unbezahlbares Erbe. Aber jetzt liegt seine Kamera dort, irgendwo im Schnee, voller Bilder von seiner allerletzten Wanderung. Ich würde nichts lieber tun, als sie zurückzubekommen.»

Storm wurde nur 22 Jahre alt. Bild: stormoutdoorsy/youtube

Storm hatte auf YouTube über 1000 Abonnenten und postete regelmässig Videos von seinen Reisen. (kek)