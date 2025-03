Ständerat prüft Zahlungsstopp für Palästinenserhilfswerk UNRWA

Die Mehrheit der APK-S hielt in einer Mitteilung denn auch fest, «dass die UNRWA mit gravierenden Vorwürfen bezüglich ihrer Nähe zu terroristischen Organisationen konfrontiert ist». Sie sei der Ansicht, dass die Schweiz keine möglicherweise mit Terrorismus in Verbindung stehende Organisation finanziell unterstützen sollte. Zudem findet sie, dass andere Organisationen die Aufgaben der UNRWA übernehmen könnten.

Die UNRWA steht unter Druck, seit ihr insbesondere von israelischer Seite mögliche Verbindungen zu Hamas-Terroristen nachgesagt werden. Am 7. April 2023 waren Terrorkommandos der Hamas in israelische Siedlungen eingedrungen und hatten grausame Massaker mit zahlreichen Toten verübt.

Der Nationalrat hatte die Motion im September mit 99 zu 88 Stimmen angenommen. Dagegen stimmten SP, Grüne und GLP. FDP und Mitte waren in der Sache gespalten, die SVP unterstützte die Motion. In der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats (APK-S) waren die Mehrheitsverhältnisse noch knapper: Sie beantragt mit 6 zu 6 Stimmen und mit Stichentscheid von Kommissionspräsident Marco Chiesa (SVP/TI), den Vorstoss anzunehmen.

Im Zentrum der Diskussionen steht eine Motion von SVP-Nationalrat David Zuberbühler (SVP/AR). Dieser will mit dem Vorstoss den Bundesrat verpflichten, die Schweizer UNRWA-Beiträge per sofort einzustellen und dafür zu sorgen, dass das Uno-Hilfswerk in Zukunft keine weiteren finanziellen Beiträge erhält.

Soll die Schweiz ihre Zahlungen an das Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA sofort einstellen? Über diese Frage diskutiert am Dienstagvormittag der Ständerat.

Bundesanwalt: Festgenommener war an Genfer Paketbombenanschlägen beteiligt

Der 61-jährige Verdächtige, der am Mittwoch in Genf festgenommen wurde, ist laut Bundesanwalt Stefan Blättler mit einiger Sicherheit in die Serie von Paketbombenanschlägen in der Stadt verwickelt – möglicherweise als Einzeltäter.