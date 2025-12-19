Video: twitter/bayraktar_1love

Ukraine greift erstmals russischen Tanker im Mittelmeer an

Die Ukraine hat gemäss eigenen Angaben zum ersten Mal einen Tanker der russischen Schattenflotte im Mittelmeer angegriffen. Ein Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU sagte dies gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Kiew spricht von einer «beispiellosen Spezialoperation». Dabei soll der Tanker «Qendil» erfolgreich mit Drohnen angegriffen worden sein. Dieser soll gemäss der Ukraine beim Angriff nicht besetzt gewesen sein, aber wurde offenbar schwer beschädigt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...