bedeckt
DE | FR
burger
International
Russland

Ukraine greift russischen Tanker im Mittelmeer an

Video: twitter/bayraktar_1love

Ukraine greift erstmals russischen Tanker im Mittelmeer an

19.12.2025, 13:0819.12.2025, 13:12

Die Ukraine hat gemäss eigenen Angaben zum ersten Mal einen Tanker der russischen Schattenflotte im Mittelmeer angegriffen. Ein Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU sagte dies gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Kiew spricht von einer «beispiellosen Spezialoperation». Dabei soll der Tanker «Qendil» erfolgreich mit Drohnen angegriffen worden sein. Dieser soll gemäss der Ukraine beim Angriff nicht besetzt gewesen sein, aber wurde offenbar schwer beschädigt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum Ukraine-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Hegseth macht Figur aus Kinderserie «Franklin» zu Kriegshelden – Verlag protestiert
Ob ein Song der Sängerin Sabrina Carpenter oder eine Kinderfigur: Die US-Regierung nimmt sich offenbar, was ihr für ihre Werbung passt – ohne Erlaubnis.
Donald Trump und seine Regierung verteidigen jetzt sogar mit Kinderbuchfiguren ihre Politik. Dabei machen sie auch vor unerlaubten Kopien nicht halt. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat zum Beispiel ohne Genehmigung des kanadischen Verlages Kids Can Press eine beliebte Zeichentrickfigur für Kriegswerbung verwendet. Die Schildkröte «Franklin» wird in einem veränderten Kinderbuch-Titelbild nun verwendet, um Abschiebungen und das harte Vorgehen gegen mutmassliche Drogendealer der Öffentlichkeit zu rechtfertigen.
Zur Story