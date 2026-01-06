US-Regierung senkt Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen

US-Präsident Donald Trumps Regierung rät künftig zu deutlich weniger Impfungen für Kinder als bislang. Wie auch in der Schweiz werden neu nur noch 11 statt deren 17 Basisimpfungen empfohlen.

Die Impfempfehlung solle nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. «Eltern können ihren Kindern weiterhin alle Impfungen verabreichen lassen, falls gewünscht», schrieb Trump weiter. Die Kosten dafür würden weiter von den Krankenkassen übernommen.

Skeptisch gegenüber Imfpungen: Donald Trump und sein Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. Bild: keystone

Bis Ende 2024 waren laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC noch 17 Immunisierungen für Kinder vorgesehen. Zu den Impfungen, die nun nicht mehr allgemein empfohlen werden, gehören jene für Rotaviren, Hepatitis A, Hepatitis B, RSV-Infektionen, Meningokokken B und Meningokokken ACWY. Das ging aus einer Übersicht der US-Gesundheitsbehörde CDC hervor.

Ankündigung zur Überarbeitung bereits vor einem Monat

Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen skeptisch gegenüber. Die Überarbeitung der Impfempfehlungen für Kinder war bereits Anfang Dezember angekündigt worden. Die Empfehlungen sollten dabei mit denen anderer Industrieländer verglichen werden.

Zur Begründung hiess es, mit Impfungen gegen so viele Krankheiten nähmen die USA eine «Sonderstellung» im Vergleich zu anderen Industrienationen ein. Demnach sieht Deutschland Impfungen gegen 15 Krankheiten vor, in Dänemark sind es nur zehn.

In der Schweiz werden vom BAG elf Basisimpfungen für Kinder empfohlen, es handelt sich um die folgenden:

Diphtherie

Starrkrampf (Tetanus)

Keuchhusten (Pertussis)

Kinderlähmung (Polio)

Hirnhaut- und Kehlkopfentzündung durch Haemophilus influenzae Typ b

Hepatitis B

Pneumokokken

Masern

Mumps

Röteln

Windpocken (Varizellen)

Weitere Impfungen gegen Rotaviren und Meningokokken werden hierzulande Eltern empfohlen, die ihre Kinder spezifisch gegen diese Erreger schützen möchten. Eine Immunisierung gegen weitere Krankheiten wie Covid-19, FSME oder die Grippe wird für Kinder, die einer Risikogruppe angehören, empfohlen.

Die Schweizer Liste ähnelt jener der angepassten in den USA. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitteilte, wurden bei der jüngsten Neubewertung 20 «vergleichbare Industrieländer» herangezogen. Weiterhin empfiehlt die Behörde nun in den USA noch Impfungen gegen:

Diphtherie

Tetanus

Keuchhusten

Grippe (Hib)

Pneumokokken

Polio

Masern

Mumps

Röteln

Humane Papillomviren (HPV)

Windpocken (Varizellen)

Kritik von Ärzten

Der US-Berufsverband der Kinderärzte (AAP) kritisierte die neuen, eingedampften Impfempfehlungen als «gefährlich und unnötig». Weiter hiess es:

«Die Vereinigten Staaten sind nicht Dänemark, und es gibt keinen Grund, den dänischen Impfplan den amerikanischen Familien aufzuzwingen.»

Die Krankheitsrisiken und Gesundheitssysteme beider Länder würden sich «erheblich» voneinander unterscheiden.

