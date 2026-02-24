wechselnd bewölkt14°
Crans Montana: Italienische Ermittler erhalten Zugang zu den Unterlagen

epa12693046 A police seal is applied at the entrance of the Le Constellation bar after a fire in Crans-Montana, Switzerland, 30 January 2026. Dozens of people, mostly teenagers, lost their lives and o ...
Bild: keystone

Crans Montana: Italienische Ermittler erhalten Zugang zu allen Unterlagen

24.02.2026, 15:2224.02.2026, 15:25

Die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Béatrice Pilloud, hat die Staatsanwälte von Rom im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS offiziell nach Sitten eingeladen. Der Termin für dieses Arbeitstreffen steht noch nicht endgültig fest.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos hat Pilloud am Montag ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Rom geschickt, in dem sie ihre Bereitschaft bekundet, die italienischen Ermittler im Wallis zu empfangen. Diese Information wurde Keystone-SDA am Dienstagnachmittag bestätigt.

Wann die Ermittler nach Sitten kommen werden, gelte es noch zu vereinbaren, hiess es bei der Walliser Staatsanwaltschaft.

Die italienische Delegation wird laut Pilloud Zugang zu allen bisher gesammelten Unterlagen erhalten, die sie einsehen können.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich Pilloud in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz in Bern mit dem Generalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rom, Francesco Lo Voi, getroffen. Dabei wurde eine verstärkte Koordination zwischen der Schweiz und Italien im Rahmen der Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana vereinbart. (sda)

