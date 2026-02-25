sonnig13°
DE | FR
burger
International
Syrien

Schockierende Zustände im Lager al-Hol in Syrien laut Regierung

An aerial view shows the al-Hol camp in northeastern Syria&#039;s Hasakeh province, Syria, Wednesday, Jan. 21, 2026, after the withdrawal of the Syrian Democratic Forces (SDF). (AP Photo/Ghaith Alsaye ...
Eine Luftaufnahme zeigt das Lager al-Hol in Syrien. (21. Januar 2026)Bild: AP

Regierung: «schockierende» Zustände in syrischem Lager

25.02.2026, 16:5725.02.2026, 16:57

Im Lager al-Hol in Syrien lebten nach Angaben der Regierung in Damaskus zuletzt Tausende Menschen unter schrecklichen Bedingungen.

Residents walk along the al-Hol camp, one of the detention facilities holding thousands of Islamic State group members and their families, now under the control of the Syrian government following the ...
Strassen im Lager al-Hol im Norden von Syrien.Bild: AP

Das Lager gleiche einem «Internierungslager» in einer Wüste, wo Tausende Menschen «in schockierenden Zuständen» lebten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Zuletzt hätten 23'500 Menschen in dem Lager gelebt, viele davon mit chronischen Krankheiten. Unter den Campbewohnern seien auch etwa 6'500 Menschen aus mehr als 40 weiteren Ländern.

Das Lager im Nordosten Syriens wurde der zuständigen Nichtregierungsorganisation SSU zufolge am Sonntag geschlossen. Rund 22'000 Iraker wurden in ihr Heimatland verlegt, das an Syrien grenzt. Vertreter der Übergangsregierung hatten in den vergangenen Tagen damit begonnen, das Camp aufzulösen. Vor Ankunft der Sicherheitskräfte hätten viele Menschen versucht, durch Löcher im 17 Kilometer langen Zaun und mit Hilfe von Schleusern auszubrechen.

People stand inside the al-Hol camp in northeastern Syria&#039;s Hasakeh province, Syria, Wednesday, Jan. 21, 2026, after the withdrawal of the Syrian Democratic Forces (SDF). (AP Photo/Ghaith Alsayed ...
Kinder stehen am Gitter des Lagers al-Hol. (21. Januar 2026)Bild: AP

Al-Hol war das grösste Lager für Angehörige von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Es war offiziell kein Gefängnis, wurde von Bewohnern aber oft als ein solches beschrieben. Freiwillige Ausreisen waren nicht möglich. IS-Kämpfer habe es dort nicht gegeben, sagte der Sprecher des Innenministeriums in Damaskus heute. Der IS soll aber starken Einfluss auf Bewohner des Lagers gehabt haben.

Women receive medication and treatment for their children at a medical center in the al-Hol camp, one of the detention facilities holding thousands of Islamic State group members and their families, n ...
Frauen erhalten Medikamente und Behandlung für ihre Kinder in einem medizinischen Zentrum im Lager al-Hol. (4. Februar)Bild: AP

Die syrische Übergangsregierung hatte Anfang des Jahres eine Offensive im Norden und Nordosten des Landes gestartet, um auch die bis dahin kurdisch geführten Gebiete Syriens unter ihre Kontrolle zu bringen. Davor stand al-Hol unter kurdischer Kontrolle. (sda/dpa)

Mehr zu Syrien:

Syrische Kurdenmilizen ziehen von IS-Lager al-Hol ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Donald Trump spricht bei der «State of the Union»-Rede über Kriege
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU verschärft Kontrollen für Säuglingsmilch-Zutat aus China
Die Europäische Union verschärft ihre Grenzkontrollen für eine aus China importierte Zutat für Säuglingsmilch, die mit Kontaminationen durch ein Toxin in Verbindung gebracht wird. Ab Donnerstag müssen EU-Zollbehörden die Hälfte der Sendungen mit arachidonsäurereichem Öl aus China prüfen.
Zur Story