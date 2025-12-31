Willkommen im Jahr 2026 – Hunderttausende feiern in Zürich, Paris, London

Hunderttausende Menschen haben in Paris den Jahreswechsel wieder auf den Champs-Élysées gefeiert. Am Arc de Triomphe gab es eine Lichterschau und um Mitternacht ein grosses Feuerwerk. Die Prachtstrasse war für die grosse Silvesterparty für den Autoverkehr gesperrt. Das Spektakel, das neben Hauptstadtbewohnern auch viele Touristen anlockte, verlief nach einer ersten Bilanz weitgehend friedlich.
Rund 10'000 Polizisten waren in Paris mobilisiert, um für einen ruhigen und sicheren Jahreswechsel zu sorgen. Die Sorge vor Terrorismus ist in Frankreich weiterhin gross. Ein auf den Champs-Élysées am Silvesterabend eigentlich geplantes Konzert wurde auf Anordnung der Polizei schon weit vor dem Jahresende untersagt. Zu gross war die Sorge, dass sich die Bewegung der grossen Mengen an Menschen nicht kontrollieren lässt. Für den Zugang auf die Champs-Élysées gab es strikte Kontrollen. (sda/dpa)
