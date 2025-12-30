Für die ganze Familie: Feuerwerk muss nicht immer laut sein. Bild: KEYSTONE

Ohne Krach ins neue Jahr: 10 Alternativen zu Feuerwerksböllern

Längst geniessen nicht mehr alle unbeschwert das Feuerwerk. Es macht Krach, sorgt für Berge von Abfall und verängstigt Tiere. Dabei gäbe es Alternativen, die ebenfalls begeistern. Wir haben ein paar Vorschläge.

Für die einen ist es eine Tradition, für die anderen nur nervig: Feuerwerk steht zunehmend in der Kritik, insbesondere wenn es eher laut statt leuchtend ist. Hinzu kommen regelmässig teilweise schwere Verletzungen durch falsche Handhabung. Polizei und Rettungsdienste warnen deshalb jährlich vor dem 1. August und Silvester vor falschem Umgang mit Feuerwerk. Ausserdem sorgt es jeweils für Berge von Abfall, die oft liegengelassen werden.

Manche Schweizer Gemeinden haben die Nutzung im Privaten bereits stark eingeschränkt, wenn nicht gar verboten. Auch die Politik befasst sich längst mit Böllern und Raketen und will Feuerwerkskörper, die nur Lärm machen, verbieten. Dabei bräuchte es gar keine zischenden und krachenden Raketen, Silvester kann man auch auf schonendere Art feiern. Hier sind ein paar Tipps.

Bengalische Zündhölzer

Diese langen Zündhölzer sorgen ebenfalls für eine Lichtshow. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und können in der Hand gehalten werden. Wer sich schnell genug bewegt, kann Muster in die Luft malen. Auch Wunderkerzen eignen sich dazu. Beim Verbrennen können sie sehr heiss werden, weshalb Vorsicht geboten ist. Zudem solltest du die abgebrannten Stäbe nicht direkt in den Abfall werfen, sondern sie erst vollständig auskühlen lassen.

In vielen Läden gibt es bengalische Zündhölzer. Bild: KEYSTONE

Zuckerstock

Es muss nicht immer knallen. Feuerwerksvulkane können ebenso schön sein. Überall, wo es Feuerwerk gibt, kannst du auch Vulkane – in manchen Regionen auch Zuckerstock genannt – kaufen. Beim Abbrennen musst du nur den Sicherheitsabstand einhalten, der auf der Verpackung angegeben ist. Auch ein kleiner Vulkan kann hoch und weit sprühen.

Vulkane machen kaum Lärm und bieten trotzdem etwas fürs Auge. Bild: KEYSTONE

Knicklichter

Sie sind so vielfältig und leuchten in allen Farben: Knicklichter. Auch sie sind in diversen Läden und online einfach erhältlich, dazu kannst du auch Verbindungsstücke und Accessoires kaufen, mit denen du aus Knicklichtern Hüte, Brillen oder ganze Kleider basteln kannst. Solange sie ganz bleiben und die Flüssigkeit im Innern nicht auslaufen kann, sind sie auch für Kinder eine ungefährlichere Alternative als Feuer.

Mit Knicklichtern lässt sich viel anstellen. bild: imago

Seifenblasen

Eine Alternative, die auch tagsüber funktioniert: Seifenblasen faszinieren und sind grundsätzlich harmlos. Mittlerweile gibt es sogar Gadgets, mit denen du Seifenblasen in ein feuerfreies Feuerwerk verwandeln kannst – etwa eine Seifenblasenpistole mit farbigem Licht. Das Gute: Du kannst sie wiederverwenden. Diese Alternative eignet sich auch für spontane Einlagen, denn eigentlich brauchst du nur zwei Stöcke, etwas Schnur und einen Eimer voller Seifenwasser. Und wenn es kalt genug ist, könnte es passieren, dass die Blase gefriert und einen ganz besonderen Anblick bietet.

Bei Kälte können Seifenblasen gefrieren. Bild: www.imago-images.de

Zauberfeuer

Mit dem Feuerpulver wirst du zur Partyheldin oder zum Partyhelden. In die Feuerschale zu starren, während die Flammen allmählich ihre Farben wechseln, kann hypnotisierend wirken. Das Pulver kann man ganz einfach im Internet bestellen. Man wirft es gemäss Anleitung ins lodernde Feuer. Dann brauchst du nur noch zuzuschauen.

Drohnenshow

Warum nicht mal mit deinen Freunden eine Drohnenshow auf die Beine stellen? Wenn ihr ohnehin welche besitzt, könnt ihr sie mit Lichtern bestücken und euch eine Choreografie ausdenken. Schliesslich setzen mittlerweile auch schon Städte auf Drohnenshows.

Auch in Zürich gab es schon Drohnenshows. Bild: KEYSTONE

Lampions

Sie werden zwar eher zum Nationalfeiertag hervorgeholt, doch Lampions funktionieren auch an Silvester. Und es gibt sie in allen traditionellen und ausgefallenen Varianten. Warum also nicht ein paar Freunde zusammentrommeln und ein paar Laternen verteilen?

Lampions gehen auch an Silvester. Bild: KEYSTONE

Rauchfackeln

Du magst es lieber auffälliger? Dann könnten Rauchfackeln oder auch Rauchstöcke genannt etwas für dich sein. Auch sie sind beliebt an Hochzeits- oder Familienfeiern, bei Sportfans, an Demonstrationen oder einfach an der Fasnacht. Du kannst sie einfach im Internet bestellen. Kleine Warnung: Zu viel des Guten könnte die Stimmung aber etwas trüben, wenn du deine Umgebung einnebelst.

Bei Fussballfans sind Rauchfackeln beliebt. Bild: www.imago-images.de

Krieg der Sterne

Wenn du ein «Star Wars»-Fan bist, hast du ja vielleicht Leuchtschwerter zu Hause. Ein kleiner Wettkampf unter Freunden oder Verwandten lässt einen die Welt drumherum kurz vergessen.

Licht aus, Lichtschwerter an! Bild: EPA

Tischbomben

Du magst die Lichter eigentlich gar nicht so? Auch Tischbomben gehen an jeder Party. Ob vorgefüllt oder selber bestückt, sie erfreuen nicht nur kleine Kinder. (vro)

Auch Ueli Maurer schien beim Zünden der Tischbombe nicht ganz ohne Vorfreude zu sein. Bild: KEYSTONE