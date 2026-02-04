Novartis macht über 17 Milliarden Gewinn

Novartis hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 17,4 Milliarden US-Dollar verbucht, wie der Pharmakonzern am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einer Steigerung von 11 Prozent zum Vorjahr.

Hauptsitz von Novartis in Basel. Bild: KEYSTONE

Im Schlussquartal 2025 ist Novartis nahezu auf der Stelle getreten. Dies lag an der Umsatzerosion durch Nachahmer. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gibt das Management einen gemischten Ausblick.

Wie Novartis am Mittwoch mitteilte, kletterten die Umsätze im vierten Quartal auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab dies ein Minus von 1 Prozent. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorquartal (+8%) deutlich verlangsamt, nachdem es in den ersten beiden Quartalen jeweils zweistellig war.

Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Anstieg um 2 Prozent auf 3,6 Milliarden. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 2,4 Milliarden nach 2,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang sei vor allem höheren Ertragssteuern geschuldet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für Analysten ist aber vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit 4,9 Milliarden legte dieser um 1 Prozent zu und traf damit den AWP-Konsens von 4,9 Milliarden.

Der Novartis Campus in Basel. Bild: KEYSTONE

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 setzte Novartis 54,5 Milliarden Franken um (+8%). Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von ebenfalls 8 Prozent. Damit erreicht das Unternehmen das vom Management in Aussicht gestellt Nettowachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Unter dem Strich verblieb ein Jahresgewinn von 14 Milliarden nach knapp 12 Milliarden im Vorjahr.

Die Aktionäre erhalten eine auf 3,70 von 3,50 Franken erhöhte Dividende.

Im laufenden Jahr strebt die Novartis-Führung zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstuum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Für den operativen Kerngewinn wird ein Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. (awp/sda/awp)