Männer gestehen Mord an Danka (2)

Danka ist tot. Ihr Verschwinden hatte die grösste Suchaktion Serbiens ausgelöst und international für Aufsehen gesorgt. Die Zweijährige wurde wohl ermordet.

Seit dem 26. März initiierte Serbien die grösste Suchaktion des Landes. Ein Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Freiwilligen suchten nach der kleinen Danka. Das einjährige Mädchen war beim Spielen verschwunden. Interpol veröffentlichte einen Fahndungsaufruf.

Am 30. März dann der Hoffnungsschimmer: Danka soll in Österreich gesehen worden sein – lebend in Begleitung zweier Frauen. Sofort wurde eine internationale Suche eingeleitet.

Doch am Donnerstag informiert Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, dass das kleine Mädchen tot sei. Die Polizei habe zwei Personen festgenommen. Sie sollen den Mord an Danka bereits gestanden haben. Den kleinen Körper hätten die beiden Männer auf einer Mülldeponie verscharrt.

